Một trong những nguyên nhân khiến Tình ra tay sát hại 5 người trong gia đình ông Chinh bắt nguồn từ mối quan hệ bất hòa giữa nghi phạm và bà chủ.

Theo lời khai của Tình tại cơ quan điều tra, nghi phạm đã xin vào làm công nhân tại xưởng gia công máng xối của gia đình ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, ngụ đường số 7, Khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) được khoảng hai tháng. Tại đây, Tình thì còn làm chung với hai công nhân khác là đồng hương của ông Chinh ở Thanh Hóa. Nghi phạm cho biết, trong quá trình làm việc, gia đình ông Chinh, đặc biệt là bà Hồng (vợ ông Chinh) thường xuyên la mắng, đánh đập Tình, bênh vực hai công nhân đồng hương nên đối tượng ôm hận trong lòng.

Tình bị bắt vào buổi chiều mùng 1 Tết khi đang cùng bạn bè tổ chức nhậu - Ảnh: Internet Vào ngày 12/2 (27 Tết), gia đình bà Hồng tổ chức tiệc tất niên cho các công nhân. Sau khi tiệc kết thúc, trong khi các công nhân khác về nhà thì Tình xin ngủ lại qua đêm. Rạng sáng hôm sau, khi gia đình bà chủ ngủ thì nghi phạm dùng dao giết chết từng người. Nạn nhân trong vụ thảm sát bao gồm: Ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi, chủ nhà), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) và 3 con của ông Chinh là Mai Xuân Triệu (13 tuổi); Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Vì thường xuyên bị chủ nhà đánh đập, mắng chửi nên Tình ôm hận - Ảnh: Internet Sau khi gây án, Tình còn bình tĩnh khóa cửa, lấy xe máy và một số đồ đạc của chủ nhà đi đến bệnh viện băng bó vết thương. Lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết qua điều tra ban đầu, cơ quan xác định chỉ có một mình nghi phạm Tình gây án. Về việc nhiều người nghi ngờ có sự giúp sức, che giấu cho nghi phạm thì công an vẫn đang điều tra, làm rõ. Tình có thể đối diện với mức án tử hình - Ảnh: Internet Theo các luật sư, vì đối tượng đã đủ 18 tuổi nên có thể nhận mức án cao nhất là tử hình.

Những bí ẩn về vụ sát hại 5 người ở TP HCM Hàng trăm CBCS thuộc Cục Cảnh sát hình sự-Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh phải tỏa đi nhiều địa phương điều tra xác minh vụ thảm án. Và kết quả của đêm trắng truy xét đối tượng đã được đền đáp…

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