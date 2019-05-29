Hé lộ 'liên minh ma quỷ' giữa mẹ nữ sinh giao gà và kẻ chủ mưu Vì Văn Toán

Vì Văn Toán và vợ là Vì Thị Thu (SN 1982) từng đi tù 10 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trước khi bị bắt vào năm 2008, Toán có mối quan hệ bí ẩn với nhiều đối tượng nghi vấn hoạt động ma túy ở Điện Biên. Thời điểm đó và ngay cả khi ra tòa, Toán không hé răng nửa lời về mối quan hệ với bà Trần Thị Hiền. Nguyên nhân của hành vi này vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh.

Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ngụ Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà, cơ quan công an đang tích cực điều tra mối quan hệ giữa Vì Văn Toán (kẻ chủ mưu vụ bắt cóc) và mẹ của nạn nhân là bà Trần Thị Hiền (SN 1975). Bà Hiền được cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của con gái.

Tuy nhiên trước những chứng cứ rõ ràng cùng nghiệp vụ điều tra sắc bén, các điều tra viên đã từng bước khuất phục đối tượng ngoan cố này. Mối quan hệ của Vì Văn Toán và mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên dần hé lộ.

Vì Văn Toán là "ông trùm" nổi danh từ rất sớm ở bản Nà Ngum, xã Thanh Yên - địa danh đen về hoạt động của tội phạm ma túy. Khi mới bị bắt, Toán tỏ ra vô cùng ngoan cố, không chịu khai bất cứ điều gì.

Theo lời khai của Toán và nhóm đối tượng, bà Trần Thị Hiền là bạn làm ăn trong đường dây ma túy từ Lào về Điện Biên. Toán nhiều lần cung cấp "hàng trắng" cho bà này. Khi bị bắt giữ vào năm 2008, Toán không khai báo về bà Hiền với cơ quan công an. Sau khi ra tù vào giữa năm 2018, Vì Văn Toán đòi giải quyết "ân oán giang hồ" với bà Hiền nhưng bà này chỉ xem Toán là "thằng đi tù về", nằm ở chiếu dưới.

Để gây sức ép với bà Hiền, Toán thuê Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng...bắt cóc Cao Mỹ Duyên. Đến khi sự việc xoay sang một chiều hướng khác, thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra, con gái bà Hiền phải chịu cái chết tức tưởi vì mối liên minh ma quỷ của mẹ và nhóm tội phạm.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khẳng định, bà Hiền thừa biết việc Toán bắt cóc con gái nhưng khai báo thiếu trung thực, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.