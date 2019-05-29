Hé lộ 'liên minh ma quỷ' giữa mẹ nữ sinh giao gà và kẻ chủ mưu Vì Văn Toán

Xã hội 29/05/2019 10:07

Để gây sức ép với bà Hiền, Toán thuê Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng...bắt cóc Cao Mỹ Duyên. Đến khi sự việc xoay sang một chiều hướng khác, thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra, con gái bà Hiền phải chịu cái chết tức tưởi vì mối liên minh ma quỷ của mẹ và nhóm tội phạm.

Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ngụ Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà, cơ quan công an đang tích cực điều tra mối quan hệ giữa Vì Văn Toán (kẻ chủ mưu vụ bắt cóc) và mẹ của nạn nhân là bà Trần Thị Hiền (SN 1975). Bà Hiền được cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của con gái.

Vì Văn Toán và vợ là Vì Thị Thu (SN 1982) từng đi tù 10 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trước khi bị bắt vào năm 2008, Toán có mối quan hệ bí ẩn với nhiều đối tượng nghi vấn hoạt động ma túy ở Điện Biên. Thời điểm đó và ngay cả khi ra tòa, Toán không hé răng nửa lời về mối quan hệ với bà Trần Thị Hiền. Nguyên nhân của hành vi này vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh.

Hé lộ 'liên minh ma quỷ' giữa mẹ nữ sinh giao gà và kẻ chủ mưu Vì Văn Toán - Ảnh 1
Bà Hiền biết Toán bắt cóc con gái nhưng không khai báo - Ảnh: Internet

Vì Văn Toán là "ông trùm" nổi danh từ rất sớm ở bản Nà Ngum, xã Thanh Yên - địa danh đen về hoạt động của tội phạm ma túy. Khi mới bị bắt, Toán tỏ ra vô cùng ngoan cố, không chịu khai bất cứ điều gì.

Tuy nhiên trước những chứng cứ rõ ràng cùng nghiệp vụ điều tra sắc bén, các điều tra viên đã từng bước khuất phục đối tượng ngoan cố này. Mối quan hệ của Vì Văn Toán và mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên dần hé lộ.

Theo lời khai của Toán và nhóm đối tượng, bà Trần Thị Hiền là bạn làm ăn trong đường dây ma túy từ Lào về Điện Biên. Toán nhiều lần cung cấp "hàng trắng" cho bà này. Khi bị bắt giữ vào năm 2008, Toán không khai báo về bà Hiền với cơ quan công an. Sau khi ra tù vào giữa năm 2018, Vì Văn Toán đòi giải quyết "ân oán giang hồ" với bà Hiền nhưng bà này chỉ xem Toán là "thằng đi tù về", nằm ở chiếu dưới.

Để gây sức ép với bà Hiền, Toán thuê Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng...bắt cóc Cao Mỹ Duyên. Đến khi sự việc xoay sang một chiều hướng khác, thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra, con gái bà Hiền phải chịu cái chết tức tưởi vì mối liên minh ma quỷ của mẹ và nhóm tội phạm.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khẳng định, bà Hiền thừa biết việc Toán bắt cóc con gái nhưng khai báo thiếu trung thực, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. 

Diễn biến vụ án

Chiều 4/2/2019 (tức 30 Tết Kỷ Hợi), tại nhà Bùi Văn Công, 6 đối tượng gồm Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Vì Văn Toán cùng nhau sử dụng ma túy.

Toán kể với mọi người rằng bà Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) nợ hắn một số tiền nhưng không trả. Nếu nhóm đối tượng chịu giúp hắn bắt cóc Duyên, giữ lại ít ngày để gây sức ép bắt bà Hiền trả nợ, hắn sẽ trả công hậu hĩnh bằng tiền và ma túy.

Tiếp đó, Vương Văn Hùng ra chợ vờ mua nhiều gà, nhờ em Duyên ship tới điểm hẹn. Công cùng Lả, Nhiệm, Lường Văn Hùng chờ sẵn tại điểm hẹn để bắt giữ Duyên. 

Tối 30 Tết, khi Duyên chở gà tới thì bị nhóm của Công bắt giữ, siết cổ đến ngất xỉu. Sau đó nhóm đối tượng đưa Duyên lên thùng xe tải chở về nhà Công và giam giữ tại đó.

Trong thời gian từ đêm 30 Tết đến đêm mùng 2 Tết, Công cùng Vương Văn Hùng, Nhiệm, Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà...

Hé lộ 'liên minh ma quỷ' giữa mẹ nữ sinh giao gà và kẻ chủ mưu Vì Văn Toán - Ảnh 2
Từ trên xuống dưới, từ trái qua phải: Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương, Bùi Thị Kim Thu, Vi Văn Toán - Ảnh: Internet

Đêm mùng 2 Tết, khi thấy nữ sinh thở yếu, cả nhóm ra tay sát hại rồi khiêng xác lên vứt tại khu chăn nuôi nhà em rể Bùi Văn Công. Sau đó nhóm đối tượng bàn bạc thống nhất lời khai, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm nhằm đối phó với công an nếu bị nghi ngờ.

Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) chứng kiến toàn bộ tội ác. Tuy nhiên chị ta chẳng những không can ngăn mà còn giả vờ mình vô tình phát hiện xác, báo công an và cung cấp nhiều tin giả gây khó khăn cho công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt giam 9 bị can liên quan vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên gồm: Bùi Văn Công (SN 1975), Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ Công), Vương Văn Hùng (SN 1984), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai Nhiệm), Cầm Văn Chương (SN 1974) và kẻ chủ mưu Vi Văn Toán (SN 1981).

Ngày 25/5, Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. 

Bà Hiền cùng vợ chồng Vi Văn Toán (kẻ chủ mưu vụ bắt cóc nữ sinh giao gà), Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng nằm trong một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị sát hại.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra làm rõ.

Mẹ nữ sinh giao gà liên quan đến cái chết của con: Hơn cả sự vô lương

Mẹ nữ sinh giao gà liên quan đến cái chết của con: Hơn cả sự vô lương

Ma túy đang hủy hoại xã hội, hủy hoại tuổi trẻ, hủy hoại hàng vạn gia đình, hủy hoại cả tình mẫu tử...

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên giết người ở Điện Biên nữ sinh giao gà bị giết

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 29 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản