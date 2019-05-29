Hé lộ 'liên minh ma quỷ' giữa mẹ nữ sinh giao gà và kẻ chủ mưu Vì Văn Toán

Để gây sức ép với bà Hiền, Toán thuê Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng...bắt cóc Cao Mỹ Duyên. Đến khi sự việc xoay sang một chiều hướng khác, thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra, con gái bà Hiền phải chịu cái chết tức tưởi vì mối liên minh ma quỷ của mẹ và nhóm tội phạm.
- Chân dung mẹ nữ sinh giao gà và dòng chia sẻ đầy ẩn ý trên Facebook trước khi bị bắt
- Con đi giao gà một tiếng, bà Hiền đã biết con mất tích
Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, ngụ Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà, cơ quan công an đang tích cực điều tra mối quan hệ giữa Vì Văn Toán (kẻ chủ mưu vụ bắt cóc) và mẹ của nạn nhân là bà Trần Thị Hiền (SN 1975). Bà Hiền được cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của con gái.
Vì Văn Toán và vợ là Vì Thị Thu (SN 1982) từng đi tù 10 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Trước khi bị bắt vào năm 2008, Toán có mối quan hệ bí ẩn với nhiều đối tượng nghi vấn hoạt động ma túy ở Điện Biên. Thời điểm đó và ngay cả khi ra tòa, Toán không hé răng nửa lời về mối quan hệ với bà Trần Thị Hiền. Nguyên nhân của hành vi này vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh.
Vì Văn Toán là "ông trùm" nổi danh từ rất sớm ở bản Nà Ngum, xã Thanh Yên - địa danh đen về hoạt động của tội phạm ma túy. Khi mới bị bắt, Toán tỏ ra vô cùng ngoan cố, không chịu khai bất cứ điều gì.
Tuy nhiên trước những chứng cứ rõ ràng cùng nghiệp vụ điều tra sắc bén, các điều tra viên đã từng bước khuất phục đối tượng ngoan cố này. Mối quan hệ của Vì Văn Toán và mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên dần hé lộ.
Theo lời khai của Toán và nhóm đối tượng, bà Trần Thị Hiền là bạn làm ăn trong đường dây ma túy từ Lào về Điện Biên. Toán nhiều lần cung cấp "hàng trắng" cho bà này. Khi bị bắt giữ vào năm 2008, Toán không khai báo về bà Hiền với cơ quan công an. Sau khi ra tù vào giữa năm 2018, Vì Văn Toán đòi giải quyết "ân oán giang hồ" với bà Hiền nhưng bà này chỉ xem Toán là "thằng đi tù về", nằm ở chiếu dưới.
Để gây sức ép với bà Hiền, Toán thuê Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng...bắt cóc Cao Mỹ Duyên. Đến khi sự việc xoay sang một chiều hướng khác, thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra, con gái bà Hiền phải chịu cái chết tức tưởi vì mối liên minh ma quỷ của mẹ và nhóm tội phạm.
Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên khẳng định, bà Hiền thừa biết việc Toán bắt cóc con gái nhưng khai báo thiếu trung thực, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.
Diễn biến vụ án
Chiều 4/2/2019 (tức 30 Tết Kỷ Hợi), tại nhà Bùi Văn Công, 6 đối tượng gồm Bùi Văn Công, Lường Văn Lả, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng và Vì Văn Toán cùng nhau sử dụng ma túy.
Toán kể với mọi người rằng bà Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) nợ hắn một số tiền nhưng không trả. Nếu nhóm đối tượng chịu giúp hắn bắt cóc Duyên, giữ lại ít ngày để gây sức ép bắt bà Hiền trả nợ, hắn sẽ trả công hậu hĩnh bằng tiền và ma túy.
Tiếp đó, Vương Văn Hùng ra chợ vờ mua nhiều gà, nhờ em Duyên ship tới điểm hẹn. Công cùng Lả, Nhiệm, Lường Văn Hùng chờ sẵn tại điểm hẹn để bắt giữ Duyên.
Tối 30 Tết, khi Duyên chở gà tới thì bị nhóm của Công bắt giữ, siết cổ đến ngất xỉu. Sau đó nhóm đối tượng đưa Duyên lên thùng xe tải chở về nhà Công và giam giữ tại đó.
Trong thời gian từ đêm 30 Tết đến đêm mùng 2 Tết, Công cùng Vương Văn Hùng, Nhiệm, Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương đã trói nữ sinh, nhét giẻ vào miệng và thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân trong buồng ngủ, phòng khách, dưới sàn nhà...
Đêm mùng 2 Tết, khi thấy nữ sinh thở yếu, cả nhóm ra tay sát hại rồi khiêng xác lên vứt tại khu chăn nuôi nhà em rể Bùi Văn Công. Sau đó nhóm đối tượng bàn bạc thống nhất lời khai, ngụy tạo bằng chứng ngoại phạm nhằm đối phó với công an nếu bị nghi ngờ.
Bùi Thị Kim Thu (vợ Công) chứng kiến toàn bộ tội ác. Tuy nhiên chị ta chẳng những không can ngăn mà còn giả vờ mình vô tình phát hiện xác, báo công an và cung cấp nhiều tin giả gây khó khăn cho công tác điều tra.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt giam 9 bị can liên quan vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên gồm: Bùi Văn Công (SN 1975), Bùi Thị Kim Thu (SN 1975, vợ Công), Vương Văn Hùng (SN 1984), Lường Văn Hùng (SN 1991), Lường Văn Lả (SN 1991), Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), Phạm Văn Dũng (SN 1972, anh trai Nhiệm), Cầm Văn Chương (SN 1974) và kẻ chủ mưu Vi Văn Toán (SN 1981).
Ngày 25/5, Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà) để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.
Bà Hiền cùng vợ chồng Vi Văn Toán (kẻ chủ mưu vụ bắt cóc nữ sinh giao gà), Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng nằm trong một đường dây buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Cao Mỹ Duyên bị sát hại.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra làm rõ.