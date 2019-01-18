Hé lộ chân dung em trai duy nhất của cô dâu sống trong lâu đài 7 tầng khiến hàng triệu cô gái mơ ước

Xã hội 18/01/2019 17:44

Nhiều ngày qua, những hình ảnh về cô dâu đeo vàng trĩu cổ, sống trong tòa lâu đài 7 tầng ở Nam Định được cư dân mạng liên tục chia sẻ. Sau khi thông tin về em trai duy nhất của cô dâu được hé lộ, rất nhiều cô gái ngỏ ý muốn kết bạn với chàng trai này.

Không chỉ gây bất ngờ với màn rước dâu siêu sang chảnh, đeo vàng trĩu cổ, cô dâu Trần Thu Hương (sinh năm 2000, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) còn khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khi khoe những bức ảnh chụp ở lâu đài 7 tầng của gia đình.

Hé lộ chân dung em trai duy nhất của cô dâu sống trong lâu đài 7 tầng khiến hàng triệu cô gái mơ ước - Ảnh 1
Tòa lâu đài 7 tầng, nơi gia đình Thu Hương sinh sống khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Sau đám cưới thế kỷ, cư dân mạng nhanh chóng săn tìm "tất tần tật" mọi thứ về gia đình cô dâu. Đặc biệt, thông tin về em trai ruột của Thu Hương khiến hàng triệu chị em đứng ngồi không yên.

Hé lộ chân dung em trai duy nhất của cô dâu sống trong lâu đài 7 tầng khiến hàng triệu cô gái mơ ước - Ảnh 2
Thu Hương còn có một người em trai, hiện vẫn chưa có người yêu - Ảnh: Facebook

Được biết, em trai của Thu Hương tên là Trần Đạt, mới 17 tuổi, hiện đang du học ở nước ngoài và vẫn chưa có người yêu.

Hé lộ chân dung em trai duy nhất của cô dâu sống trong lâu đài 7 tầng khiến hàng triệu cô gái mơ ước - Ảnh 3
Đạt đang du học ở nước ngoài - Ảnh: Facebook

Trao đổi với báo chí, Thu Hương cho biết Đạt là con thứ 3 trong gia đình và là con trai duy nhất trong nhà. Dù là con nhà giàu nhưng Đạt rất ngoan ngoãn và hiền lành.

Hé lộ chân dung em trai duy nhất của cô dâu sống trong lâu đài 7 tầng khiến hàng triệu cô gái mơ ước - Ảnh 4
Đạt là con trai duy nhất trong nhà nên gia đình giáo dục tương đối khắt khe - Ảnh: Facebook

Cô còn chia sẻ thêm, cha mẹ cô không quá khắt khe với tiêu chuẩn dành cho em dâu tương lai mà chỉ cần Đạt thích là được.

Hé lộ chân dung em trai duy nhất của cô dâu sống trong lâu đài 7 tầng khiến hàng triệu cô gái mơ ước - Ảnh 5
Người chị đầu cho biết, dù có rất nhiều cô gái xin kết bạn nhưng Đạt vẫn không chấp nhận - Ảnh chụp màn hình

Sau khi thông tin về em trai rò rỉ, người chị đầu - Thu Thủy tiết lộ đã có gần 1000 bạn gái gửi lời mời kết bạn với Đạt. Tuy nhiên, chàng trai này vẫn chưa đồng ý.

Thu Thủy từng gây xôn xao dư luận với đám cưới dùng máy bay và siêu xe rước dâu diễn ra vào năm 2016.

Hé lộ chân dung em trai duy nhất của cô dâu sống trong lâu đài 7 tầng khiến hàng triệu cô gái mơ ước - Ảnh 6
Chị gái của Thu Hương kết hôn vào năm 2016 - Ảnh: Internet
Hé lộ chân dung em trai duy nhất của cô dâu sống trong lâu đài 7 tầng khiến hàng triệu cô gái mơ ước - Ảnh 7
Đám cưới này từng gây xôn xao vì rước dâu bằng máy bay và xe xịn - Ảnh: Internet

Được biết, sau hơn 2 năm kết hôn, Thu Thủy đã sinh được 3 con, trong đó có một cặp sinh đôi là bé trai.

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Thu Hương cho biết cô khá lo lắng khi nhiều người bàn tán về đám cưới của mình. Hai vợ chồng trẻ muốn dành thời gian bên nhau, chưa định có con trong năm nay.

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