Hàng trăm thanh niên hỗn chiến kinh hoàng ở Bình Tân: Chém nhầm một người dân đang ăn ốc

Xã hội 06/06/2020 17:31

Hàng trăm thanh niên cầm hung khí xông vào quán ốc hỗn chiến kinh hoàng, chém gục một người dân vô tội.

Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ hỗn chiến kinh hoàng ở một quán ốc trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, tối 5/6, nhóm thanh niên khoảng 200 người đi trên rất nhiều xe máy cầm theo hung khí như ba chĩa, dao, mã tấu tự chế… xông vào quán ốc trên đường số 6 (phường An Lạc, quận Bình Tân) đập phá.

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Nhóm thanh niên đập phá quán ốc, chém gục một người dân - Ảnh cắt từ clip

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Hỗn chiến kinh hoàng khiến người dân khiếp sợ - Ảnh cắt từ clip
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Gây án xong, cả nhóm cầm hung khí diễu phố - Ảnh cắt từ clip

Nhóm này vừa đập quán, vừa la hét chửi bới khiến người dân bỏ chạy tán loạn. Trích xuất camera an ninh cho thấy một người khách bị chém gục, nằm trên nền quán ốc.

Gây án xong, nhóm thanh niên mặc trang phục giống nhau lên xe máy chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, nhóm này không tản ra mà tiếp tục "diễu võ giương oai" trên nhiều tuyến đường. Cả đám rú ga, nẹt bô kéo thành đoàn từ quận Bình Tân sang quận 8 khiến người đi đường sợ hãi.

Bước đầu, Công an quận Bình Tân đã khoanh vùng được những người liên quan. Một trong số này đã bị mời lên làm việc. 

Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết, hai băng nhóm hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra hỗn chiến kinh hoàng. Người đàn ông bị thương ở quán ốc là do bị chém nhầm. 

Trước đó tại Bình Định cũng xảy ra vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến nhiều người khiếp sợ. Khoảng 23 giờ 30 ngày 15/5, tại TP. Quy Nhơn (Bình Định), hàng chục người đang cầm mã tấu, kiếm tự chế lao vào chém nhau ngay giữa phố. Sau vụ hỗn chiến, anh L.Đ.Đ. (27 tuổi, ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn) bị chém đứt lìa cánh tay nằm gục trên đường. Lúc này, nhóm người trên cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Đến 0 giờ 15 phút cùng ngày, anh Đ. tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an TP. Quy Nhơn lập tức có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, truy xét các đối tượng tham gia vụ đâm chém trên. 

Hỗn chiến kinh hoàng ở Bình Định, một thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay rồi tử vong

Hỗn chiến kinh hoàng ở Bình Định, một thanh niên bị chém đứt lìa cánh tay rồi tử vong

Trong lúc hỗn chiến kinh hoàng, nhóm thanh niên phát hiện anh L.Đ.Đ. bị chém đứt lìa cánh tay nên rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nằm thoi thóp một mình.

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