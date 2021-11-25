Hà Nội: F0 nhập viện điều trị tăng, nhiều ca diễn biến nặng vì chưa tiêm vaccine

Xã hội 25/11/2021 10:35

Bác sĩ Phạm Văn Phúc - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: "Một trong những trăn trở lớn nhất của chúng tôi là nhiều bệnh nhân từ chối tiêm vaccine".

Theo Zingnews đưa tin, thống kê từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) hiện có tổng cộng 428 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đang được điều trị tại đây. Trong đó, 76 bệnh nhân đang có diễn biến nặng và nguy kịch. Cụ thể, 45 trường hợp đang phải thở oxy, 31 người khác đang phải thở máy, 4 trường hợp thở oxy dòng cao (HFNC), 3 F0 được can thiệp ECMO và 13 ca lọc máu liên tục.

Theo bác sĩ Phạm Văn Phúc - Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nếu thời gian tới, cơ sở y tế này tiếp tục nhận thêm bệnh nhân từ các địa phương lân cận, số F0 diễn biến nặng và nguy kịch có thể sẽ vượt mức 100 ca sau khoảng 2 tuần.

Cũng rơi vào tình trạng tương tự, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cũng đang điều trị cho khoảng 150 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 11 ca diễn biến nặng, nguy kịch.

Tại Bệnh viện điều trị Covid-19 của Đại học Y Hà Nội, số lượng F0 đang điều trị cũng lên tới 134 trường hợp, khoảng 6 ca diễn biến nặng.

Hà Nội: F0 nhập viện điều trị tăng, nhiều ca diễn biến nặng vì chưa tiêm vaccine - Ảnh 1
Ảnh minh họa: VnExpress

Bác sĩ Phạm Văn Phúc nhận định nguyên nhân số người mắc Covid-19 diễn biến nặng, phải tới điều trị tại Bệnh viện đang có chiều hướng tăng: "Có thể là ngoài cộng đồng, virus vẫn đang lây lan, số ca mắc sẽ tiếp tục tăng và trong đó có một tỷ lệ nhất định người diễn biến nặng. Trong khi đó, nhiều người vẫn chưa được tiêm đủ 2 mũi vaccine”.

Được biết, số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) chủ yếu là người chưa tiêm vaccine hoặc mới tiêm một mũi từ các địa phương khác chuyển đến. Đây cũng là nguyên nhân khiến hệ miễn dịch của họ kém hơn, dẫn đến diễn biến nặng.

Thời gian gần đây, Bệnh viện  còn ghi nhận khá nhiều bệnh nhân cao tuổi, trong đó, khoảng gần 10 trường hợp trên 80 tuổi. Một số bệnh nhân Covid-19 cũng mắc suy thận mạn, chạy thận chu kỳ... Những người này khi nhiễm nCoV đều rất nặng và có tiên lượng xấu.

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