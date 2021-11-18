TP.HCM: Cấp mã định danh cho học sinh để chuẩn bị tiêm mũi 2 vaccine Covid-19

Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM vừa có công văn khẩn gửi Công an thành phố về việc cung cấp mã định danh để chuẩn bị tiêm vaccine mũi 2 cho học sinh.

Theo VOV đưa tin, tại cuộc họp về công tác phối hợp triển khai tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn thành phố trước đó, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu thông tin tiêm vaccine phải có mã định danh của người dân.

Vì vậy, Sở Giáo dục - Đào tạo đề nghị Công an thành phố phối hợp với công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ đạo công an các quận, huyện, TP.Thủ Đức phối hợp các cơ sở giáo dục trên địa bàn cấp mã định danh cho tất cả học sinh đang theo học tại thành phố.

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Công an cấp mã cho cả học sinh có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM và học sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh, thành phố khác thuộc đối tượng tiêm vaccine tại TP.HCM.

Theo Sở Y tế TP.HCM, đợt 2 tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố sẽ thực hiện từ ngày 22/11 đến ngày 28/11, đã được tiêm mũi 1 đủ thời gian. Đồng thời, TP.HCM tiếp tục tiêm mũi 1 cho những trẻ chưa được tiêm trong đợt 1 do phải hoãn tiêm, do mới tròn 12 tuổi, mới đồng thuận tham gia tiêm chủng, mới từ nơi khác trở về TP.HCM.

Tính đến hết ngày 15/11, TP.HCM đã tiêm mũi 1 cho 662.838 trẻ trên tổng số 668.473 trẻ trên địa bàn.

Bí thư TP.HCM: Không chủ quan phòng dịch dù đã tiêm 2 mũi, vaccine chỉ giúp giảm 4 điều này! Bí thư Nguyễn Văn Nên nói vaccine chỉ giúp 4 yếu tố là giảm lây, giảm nhiễm, giảm nặng và giảm tử vong. Vì vậy, người dân không chủ quan dù đã tiêm 2 mũi vaccine.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-cap-ma-dinh-danh-cho-hoc-sinh-de-chuan-bi-tiem-mui-2-vaccine-covid-19-437135.html