Vì muốn cướp đôi bông tai bằng vàng của hàng xóm, Quân đã dùng dao chém hơn 20 nhát vào người nạn nhân khiến bà bị thương tật 64%. Cuộc sống của người góa phụ vốn đã khốn khó, nay càng khổ hơn gấp trăm lần khi trở thành gánh nặng cho đứa con trai chưa kịp lớn.

Đã 6 tháng trôi qua nhưng người dân ở phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vẫn chưa thể nào quên được việc bà T.T.Q (sinh năm 1962) bị Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1978, hàng xóm) chém liên tục 23 nhát vào người. Sau vụ việc kinh hoàng, cơ thể bà Q. chi chít những vết sẹo lồi lõm. Phía trán bên phải của bà Q. bị lõm sâu do mẻ xương sọ.

Trên Gia đình và Xã hội, bà Q. cho biết bình thường vẫn còn đi lại được nhưng những khi trở trời, bà chỉ có thể nằm một chỗ, uống thuốc an thần và kháng sinh. Đôi tay gần như bị liệt, chỉ có 3 ngón tay có thể cử động. Chính vì vậy, bà không thể lao động nuôi con như trước kia. Bà Q. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại những gì đã trải qua - Ảnh: Gia đình và Xã hội Được biết, gia đình bà Q. có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cách đây 4 năm chồng bà qua đời. Bà và con trai nhỏ sống dựa vào công việc bán nước mắm. Sau khi gặp nạn, bà Q. phải nằm viện điều trị thời gian dài, số tiền phải trả lên đến hàng trăm triệu đồng. Để có số tiền đó, bà đã phải vay nợ khắp nơi, giờ không thể lao động nên việc trả nợ gặp nhiều khó khăn. Con trai bà cũng phải nghỉ học để giúp đỡ mẹ.

Trước đó vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18/6/2018, Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1978, trú tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Chờ vợ ngủ say, Quân lấy quần dài, áo chống nắng đi đến nhà chị dâu lấy dao. Đến khoảng 1 giờ, sau khi trùm kín người, Quân lẻn vào nhà bà Q., đánh một dao vào đầu bà. Bị đau nên nạn nhân tỉnh dậy, hô hoán kêu cứu. Sợ bị phát hiện, Quân dùng dao chém tới tấp vào đầu, mặt và tay bà Q. Sau khi gây án, Quân đến nhà chị dâu tắm rửa, ném quần áo, găng tay xuống sông rồi bỏ trốn. Nạn nhân được người thân phát hiện kịp thời nên đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà Q. bị vỡ lún xương sọ, mẻ xương sọ vùng trán đỉnh, dập não, tụ máu ngoài màng cứng trán, đa chấn thương ở nhiều vị trí khác nhau, tỷ lệ thương tật lên đến 64%. Nguyễn Văn Quân từng nhận bản án 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản - Ảnh: Internet Vì biết không thể trốn thoát, ngày 23/6, Quân đến trụ sở công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trong phiên tòa xét xử vào ngày 6/11 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Văn Quân 16 năm tù giam về tội giết người và bồi thường cho nạn nhân 101,7 triệu đồng. Cũng trong phiên tòa, bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân, mong được lượng thứ để sớm trở về với gia đình và xã hội.

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