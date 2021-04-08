Giáo viên tiếng anh gọi học viên là ‘lợn’, tuyên bố ‘sân chơi này là của tao’ 3 năm trước giờ ra sao?

“Có một hay 10 trung tâm cũng không thể dạy lợn thành người được" hoặc "Mặt người nhưng óc lợn", "Đây là sân chơi của tao..." - cô giáo nói với nam học viên trong đoạn clip.

Khoảng tháng 5/2018, một đoạn clip về nữ giáo viên của một trung tâm anh ngữ cãi nhau với học viên giữa lớp bất ngờ lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Trong đoạn clip, cô giáo đứng trên bục giảng chỉ tay vào mặt học sinh, xưng “mày - tao” và liên tiếp chửi bới bằng những lời nói thô tục.

Được biết, nữ giáo viên trong câu chuyện tên là Nguyễn Thị Kim Tuyến - người sáng lập trung tâm Anh ngữ MST ( MST English ). Công ty đã mở 3 cơ sở công khai trên website để tổ chức các nhóm học nhưng không đúng quy định khi chưa tiến hành đăng ký hoạt động.

Câu chuyện đi đến hồi kết khi nữ giáo viên đuổi nam sinh ra khỏi lớp. Nguyên nhân vụ việc là do nam học viên phải làm bài tập nhưng quên đem theo sách, sau đó bị giáo viên yêu cầu nộp phạt 100.000 đồng.

Sau khi đoạn clip được lan rộng, cơ quan chức năng vào cuộc, Công ty MST bị phạt hành chính 20 triệu đồng vì đã tự ý thành lập cơ sở giáo dục để tổ chức dạy ngoại ngữ. Riêng cô Kim Tuyến bị phạt hành chính 5 triệu đồng vì đã vi phạm quy định về kỷ luật người học, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. MST English bị giải thể và cô Tuyến buộc phải dừng toàn bộ hoạt động giảng dạy.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, sau nhiều lùm xùm, cô Tuyến cho biết: “Tôi nhận sai. Tôi đã không biết cách tiết chế cảm xúc trong thời điểm đó. Những lời nói của tôi là không phù hợp trong hoàn cảnh đó. Tôi đã nhận được bài học cho riêng mình”.

Từ đó, cô cho biết mình cần có biện pháp phù hợp hơn cho các học viên trong quá trình giảng dạy.

Cô Tuyến đã rút ra được bài học cho mình sau vụ việc đáng tiếc trên - Ảnh: FBNV

Sau một thời gian im lặng, cô Kim Tuyến đã dần bắt đầu trở lại công việc. Được biết, hiện tại cô đã thành lập một trung tâm tiếng Anh khác tại Hà Nội. Trung tâm này cũng đã mở chi nhánh ở một số tỉnh, thành khác ở phía Bắc và có khá đông học viên theo học, chủ yếu là học sinh. Cô cũng tích cực dạy online và thường mở các buổi livestream trên Facebook hay kênh Youtube của mình.