Giành hát dù không được mời, bà hàng xóm bị chú rể cầm ly bia phang thẳng vào mặt

Vì liên tục giật micro hát trong tiệc nhóm họ của cô dâu, bà hàng xóm bị chú rể cầm ly bia nện vào mặt.

Hôm nay (15/11), trong phiên tòa xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Cần Thơ đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên y án sơ thẩm 18 tháng tù về tội cố ý gây thương tích với bị cáo Lê Thanh Vi (sinh năm 1997, ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 18 giờ ngày 24/11/2017, Vi đến nhà vợ sắp cưới ở phường An Phú (quận Ninh Kiều) để dự tiệc nhóm họ. Trong buổi tiệc, nhà cô dâu có thuê dàn nhạc karaoke đến phục vụ khách.

Bị cáo Vi trong phiên tòa xét xử - Ảnh: Internet

Lúc này, bà Nguyễn Thị Kim Xuân cũng tổ chức uống rượu với một số người khác gần đó. Đến khoảng 21 giờ, bà Xuân qua tiệc nhóm họ giật micro của bạn Vi đang hát. Sau khi hát xong một bài rồi bỏ về, khoảng 15 phút sau bà Xuân lại tiếp tục sang cướp micro dù không được mời. Hành vi của bà khiến Vi tức giận, hai người nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Vi đã dùng ly bia đánh vào mặt bà Xuân khiến nạn nhân bị thương.

Theo kết quả khám nghiệm, bà Xuân bị thương tích 15%. Sau khi xảy ra vụ việc, gia đình Vi đã bồi thường cho bà Xuân 13 triệu đồng và trả tiền viện phí. Bà Xuân cũng có đơn xin rút yêu cầu khởi tố hình sự. Tuy nhiên Vi vẫn bị khởi tố. Trong phiên tòa xét xử vào ngày 14/9, TAND quận Ninh Kiều đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Vi là lao động chính, vợ lại vừa sinh nên xin tòa xem xét để được hưởng án treo. Tuy nhiên trong phiên tòa xét xử hôm nay, Hội đồng xét xử nhận định Vi không có tình tiết mới để có thể xem xét, giảm nhẹ hình phạt nên bác kháng cáo và giữ nguyên án sơ thẩm.

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