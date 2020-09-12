Giải cứu người phụ nữ mang thai 6 tháng định nhảy cầu tự tử ở Sài Gòn

Xã hội 12/09/2020 10:24

Người phụ nữ đang mang thai khoảng 6 tháng lên cầu Chà Và (TP.HCM) định nhảy cầu tự tử nhưng được người dân can ngăn kịp thời.

Mới đây, người dân đã giải cứu thành công một phụ nữ đang mang thai có ý định nhảy cầu tự tử thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo thông tin trên Công an TP.HCM, khoảng 8 giờ sáng nay (11/9), một phụ nữ mang thai đi trên cầu Chà Và (TP.HCM) có biểu hiện lạ. Sau đó người phụ nữ bất ngờ leo qua lan can cầu định gieo mình xuống sông Tàu Hũ. May mắn là một người đi đường đã phát hiện và ngăn cản bi kịch kịp thời.

Tuy nhiên sau khi được giải cứu, người này tiếp tục lao vào xe tải và được người dân can ngăn. Cô khóc lớn và có biểu hiện hoảng loạn. 

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Người phụ nữ mang thai định nhảy cầu tự tử được người dân cứu giúp - Ảnh: Công an TP.HCM
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Người phụ nữ không nhớ thân nhân - Ảnh: Công an TP.HCM

Mọi người đưa thai phụ vào bệnh viện gần đó để chăm sóc y tế và ổn định tâm lý. Tinh thần nạn nhân đã khá hơn nhưng vẫn không nhớ nhân thân và lai lịch. 

Ai là người thân hoặc biết thông tin về danh tính của người phụ nữ này xin liên hệ Bệnh viện Tâm thần TP.HCM cơ sở Lê Minh Xuân.

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