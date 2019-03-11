Giả vờ chỉnh cổ áo, người phụ nữ khiến hàng loạt học sinh mất nhận thức để giật dây chuyền

Xã hội 11/03/2019 14:27

Sau khi giả dạng phụ huynh vào trường, người phụ nữ này giả vờ hỏi thăm ân cần, chỉnh áo, sửa khăn quàng cổ rồi giật dây chuyền của các em học sinh.

Sáng nay (11/3), Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết vừa tiếp nhận trình báo và tổ chức lực lượng xác minh, điều tra, truy xét vụ việc nhiều học sinh ở Trường Tiểu học Lăng Cô bị kẻ xấu giật dây chuyền vàng, bạc.

Theo đó vào khoảng hơn 12 giờ ngày 7/3, có một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác màu xanh đến trước cổng trường giả vờ hỏi thăm, vuốt cổ, chỉnh cổ áo, sửa khăn quàng cho học sinh rồi nhanh tay bấm đứt dây chuyền của các em.

Giả vờ chỉnh cổ áo, người phụ nữ khiến hàng loạt học sinh mất nhận thức để giật dây chuyền - Ảnh 1
Vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Lăng Cô khiến nhiều phụ huynh hoang mang - Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Dân Việt, tổng cộng đã có 6 học sinh bị giật dây chuyền bao gồm 2 em học lớp 5, 1 em lớp 3 và 3 em học sinh lớp 2.

Cũng trong sáng nay, bà Cái Thị Cẩm Hương – Trưởng Phòng GDĐT huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) đã có buổi trao đổi với một số cơ quan báo chí về vụ việc.

Bà Hương cho hay khi bị giật dây chuyền, các em học sinh không hề hay biết do bị mất nhận thức. Phải nhiều giờ sau đó, các em mới nhận thức được việc mất dây chuyền và báo lại cho nhà trường. Bà Hương lo ngại kẻ xấu có khả năng đã sử dụng thuốc mê hay chất gì đó khiến học sinh không tỉnh táo.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng GDĐT huyện đã làm văn bản chỉ đạo các trường chấn chỉnh để không còn tình trạng học sinh mang trang sức đến lớp.

Cơ quan chức năng sau khi nhận được tin cũng đã vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng.

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