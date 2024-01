Giá vàng hôm nay (16/1/2024): Vàng trong nước biến động trái chiều, SJC giảm mạnh nửa triệu đồng/lượng

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ báo Quân đội Nhân dân, giá vàng thế giới tăng nhẹ với vàng giao ngay tăng 6,6 USD lên 2.055,3 USD/ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.059 USD/ounce, tăng 7,4 USD so với rạng sáng qua.

Kim loại màu vàng thế giới có được mức tăng khiêm tốn trong phiên giao dịch đầu tuần nhờ tiếp tục được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng ở Trung Đông và kỳ vọng mới vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến.

Báo cáo được công bố vào cuối tuần trước cho thấy, giá sản xuất của Mỹ đã giảm bất ngờ trong tháng 12. Dữ liệu đã khiến các nhà giao dịch đang đặt cược rằng Fed sẽ cắt giảm 166 điểm cơ bản trong năm nay thay vì mức 150 điểm cơ bản được định giá trước đó.

Mặc dù giá vàng tăng nhưng một số nhà phân tích cho rằng, kim loại quý này cần một chất xúc tác mới hoặc ít nhất là manh mối rõ ràng hơn nữa về đường hướng chính sách tiền tệ của Fed để thoát ra khỏi phạm vi hiện tại.

Theo chuyên gia phân tích thị trường cấp cao David Morrison của Trade Nation, mặc dù vàng tiếp tục giữ vững vị thế nhưng cần phải nỗ lực nhiều hơn để thu hút các nhà đầu tư mới vào thị trường.

Thời gian qua, việc Fed duy trì chính sách tiền tệ hạn chế khiến các nhà đầu tư trở nên thận trọng khi tham gia thị trường vàng. Một số nhà phân tích đã nói rằng thị trường vàng sẽ cần phải chứng kiến một đợt cắt giảm lãi suất thực tế trước khi các nhà đầu tư quay trở lại thị trường với số lượng lớn.

Mặc dù vàng đang mắc kẹt, nhưng các nhà phân tích không kỳ vọng sẽ chứng kiến đợt giảm mạnh nào của kim loại quý do nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục cung cấp hỗ trợ quan trọng.Vàng lấy lại mức 2.050 USD/ounce vào thứ Sáu tuần trước một phần do căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Các nhà phân tích cho rằng, bất kỳ sự leo thang nào nữa ở Trung Đông có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng và đẩy giá trở lại mức 2.100 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.055,3 USD/ounce (tương đương gần 61 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 15,5 triệu đồng/lượng.