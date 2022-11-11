Gia đình có 8 cô con gái ở Quảng Trị: 2 người có bằng Thạc sĩ và 6 người nhận bằng cử nhân sư phạm, kinh tế

Xã hội 11/11/2022 21:09

Cả 8 cô gái đều rất ngoan ngoãn, chăm chỉ, khiến bố mẹ không khỏi tự hào.

Mới đây, trên một hội nhóm mạng xã hội đã đăng tải bài viết về một gia đình đặc biệt ở Quảng Trị. Theo đó, cặp vợ chồng này có đến 8 người con gái. Đáng nói, trong đó có đến 2 người sở hữu bằng thạc sĩ, 6 người còn lại hiện đang là cử nhân. 

Được biết đó là gia đình của chú Dương Đình Thương thôn Bích La Trung, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Sau đó lên Gia Lai lập nghiệp từ năm 1998 đến năm 2008 rồi chuyển về Đà Nẵng. Hiện tại, người con lớn nhất và người con thứ hai đang sống và làm việc tại Gia Lai, 6 cô con gái còn lại ở Đà Nẵng. 

Chia sẻ về 8 cô con gái đã trưởng thành của mình, chú Dương Đình Thương không giấu được sự tự hào. Cả 8 công chúa nhà chú Thương đều được ăn học đàng hoàng và có năng lực học cao, sau khi ra trường đều làm việc trong các cơ quan, công ty lớn hoặc làm chủ, mở thương hiệu kinh doanh riêng.

Gia đình có 8 cô con gái ở Quảng Trị: 2 người có bằng Thạc sĩ và 6 người nhận bằng cử nhân sư phạm, kinh tế - Ảnh 1
Hiện tại 5 cô con gái đã yên bề gia thất.

Trong 8 người con gái, 2 người đã có bằng thạc sĩ (1 về y dược và 1 về kinh tế), 1 cử nhân sư phạm và 5 cử nhân kinh tế. “Bảng vàng” thành tích học tập và công việc của các công chúa được chú Thương tự hào kể: Con gái đầu tên Dương Ly Ly, hiện đang làm Giám đốc một công ty bất động sản tại Gia Lai; Con gái thứ hai tên Dương Ly Na, cử nhân sư phạm, hiện đang dạy học tại Gia Lai; Con gái thứ 3 tên Dương My Ni, Thạc sĩ kinh tế đang làm việc cho một công ty lớn tại Đà Nẵng; Con gái thứ 4 tên Dương Kim Yến, làm chủ một thương hiệu thời trang hàng hiệu; Con gái thứ 5 tên Dương Thị Năm, làm việc tại ngân hàng Techcombank Đà Nẵng; Con gái thứ 6 tên Dương Hà Trang, làm chủ thương hiệu thời trang phong cách Nhật Bản; Con gái thứ 7 tên Dương Thúy Nga, làm trợ lý cho thương hiệu thời trang của chị gái; Con gái thứ 8 tên Dương Thúy Vy, học Thạc sĩ Y dược năm cuối tại Đại học Y dược Huế.

Có một gia đình đông thành viên như vậy, chắc chắn hai vợ chồng chú Thương cũng đã phải trải qua những tháng ngày vất vả. Giờ đây, dù mỗi người đã có một cuộc sống riêng nhưng ai cũng đều hướng về gia đình. Do bận công việc nên cả nhà không thể thường xuyên gặp nhau hay cùng đi du lịch. Kể cả vậy, các thành viên vẫn rất vui vẻ, gắn kết với nhau. 

Gia đình có 8 cô con gái ở Quảng Trị: 2 người có bằng Thạc sĩ và 6 người nhận bằng cử nhân sư phạm, kinh tế - Ảnh 2
2 người sở hữu bằng thạc sĩ, 6 người còn lại hiện đang là cử nhân.

Ngay khi đăng tải, bài viết về gia đình chú đã nhận về hàng loạt bình luận từ dân tình. Hầu hết mọi người đều rất bất ngờ trước số lượng thành viên. Nhiều chàng trai còn không ngần ngại xin "một chân" làm rể. Bởi cả 8 người con gái đều rất xinh đẹp, tài giỏi, đúng niềm mơ ước của biết bao anh chàng.

Hiện tại, gia đình chú Thương vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân tình. Mong rằng cả nhà sẽ mãi hạnh phúc, ấm êm như hiện tại. 

Một số hình ảnh của gia đình đặc biệt này!

Gia đình có 8 cô con gái ở Quảng Trị: 2 người có bằng Thạc sĩ và 6 người nhận bằng cử nhân sư phạm, kinh tế - Ảnh 3

Gia đình có 8 cô con gái ở Quảng Trị: 2 người có bằng Thạc sĩ và 6 người nhận bằng cử nhân sư phạm, kinh tế - Ảnh 4

Gia đình có 8 cô con gái ở Quảng Trị: 2 người có bằng Thạc sĩ và 6 người nhận bằng cử nhân sư phạm, kinh tế - Ảnh 5

Gia đình có 8 cô con gái ở Quảng Trị: 2 người có bằng Thạc sĩ và 6 người nhận bằng cử nhân sư phạm, kinh tế - Ảnh 6

Gia đình có 8 cô con gái ở Quảng Trị: 2 người có bằng Thạc sĩ và 6 người nhận bằng cử nhân sư phạm, kinh tế - Ảnh 7

Chú Trương và cô con gái út sinh năm 1997.

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Từ khóa:   8 cô con gái Quảng Trị nóng mạng xã hội

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