Gia đình 4 người nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng mở lớp giữ trẻ tại nhà gồm 11 cháu

Bệnh nhân 689 (BN689) là bà N.T.M. (nữ, sinh năm 1970, trú số K113 đường Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Bà M. mở nhóm trẻ gia đình tại nhà gồm 11 cháu. Con trai bà M. là bệnh nhân số 619 và 690.

Chiều 6/8, Bộ y tế công bố thông tin dịch tễ của 31/34 trường hợp bệnh nhân (BN) nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng. Đáng chú ý có trường hợp một gia đình 4 người cùng mắc Covid-19, người phụ nữ trong đó đã mở lớp trông trẻ tại nhà gồm 11 cháu.

- BN hay đi chợ mua đồ tại chợ góc ngã tư Huỳnh Ngọc Huệ và Hà Huy Tập. Ngày 20/7/2020 bệnh nhân lúc đi chợ có tiếp xúc và nói chuyện với chị N. khoảng 10 phút.

- Ngày 21/7/2020 BN đi khám tại phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sỹ H.A (đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

- 18 giờ ngày 27/7/2020, bà M. cùng con trai (BN 619) đi mua thuốc tại nhà thuốc Huy Hoàng, đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê.

- Ngày 2/8/2020, sau khi có thông tin con trai bị nhiễm SARS-CoV-2, bà M. được chuyển đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng.

- Ngày 4/8/2020 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

- Ngày 5/8/2020 BN được chuyển đi điều trị, cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Bệnh nhân 688 (BN688) là ông P.D. (nam, SN 1969, trú số K113 đường Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng). Ông D. là chồng của bà M. (BN 689). Ông D. phụ vợ chăm trẻ tại nhà.

- Từ ngày 30/6/2020 đến 25/7/2020, ông D. chở con là BN 619 đi điều trị ngoại trú tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Hàng ngày từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, BN uống cà phê tại quán cà phê Đào Thu đường Trần Xuân Lê, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê.

- Từ 10 giờ đến 10 giờ ngày 26/7/2020, bệnh nhân đi khám cùng 2 con trai (BN 619 và 690)) tại phòng khám bác sỹ H.Đ.L (đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

- Từ ngày 27/7/2020 đến 1/8/2020 bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu.

- Ngày 2/8/2020 sau khi có thông tin con trai (BN 619) bị nhiễm SARS-CoV-2, ông D. được chuyển đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng.

- Ngày 4/8/2020 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, hiện được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Gia đình 4 người nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng mở lớp giữ trẻ tại nhà gồm 11 cháu - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân 690 (BN690) là P.T.Đ. (nam, sinh năm 2001, con trai BN689 và BN688), hiện đang là sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

- Từ ngày 20/7/2020 đến 22/7/2020, BN chỉ đi học lớp Anh văn tại phòng B206 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30) và ở nhà, không đi đâu.

- Ngày 23/7/2020 bệnh nhân có triệu chứng sốt nhẹ nhưng không đi khám.

- 13h giờ đến 15 giờ ngày 23/7/2020, BN đi học tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

- 13 giờ 30 đến 16 giờ ngày 24/7/2020, BN đi thi tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

- Từ 10 giờ đến 10 giờ ngày 26/7/2020, BN có đi khám cùng cha và anh trai (BN688 và 619) tại phòng khám bác sỹ H.Đ.L (đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

- Từ ngày 27/7/2020 đến 1/8/2020 bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu.

- Ngày 2/8/2020 sau khi có thông tin anh trai (BN619) bị nhiễm SARS-CoV-2, BN được chuyển đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng.

- Ngày 4/8/2020 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện BN đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Bệnh nhân 619 (BN619) sinh năm 1994, đang làm việc tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế IMED (167 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu).

- Từ ngày 30/6 đến ngày 25/7, BN điều trị ngoại trú tại khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng.

- Tối 22/7, bệnh nhân được bạn gái (thường trú tại 51 Nguyễn Khắc Cần, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) chở đi khám tại phòng khám Tai Mũi Họng - Bác sĩ H.A (đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu).

- 18 giờ ngày 27/7, BN cùng mẹ đi mua thuốc tại nhà thuốc Huy Hoàng tại số 62 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê.

- Ngày 30/7, BN đến Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng.

- Ngày 1/8 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

- Ngày 2/8, BN được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi.