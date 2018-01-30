Gái xinh lừa đảo đặt tiệc 120 triệu bị 'bóc phốt' còn tự hào: ‘Khoảnh khắc của đời người, không bao giờ hối hận’

Xã hội 30/01/2018 11:20

Sau khi bị “bóc phốt” trên mạng xã hội vì lấy mác con nhà giàu đặt trọn gói tiệc sinh nhật 120 triệu đồng, Tuyền chẳng những không hối hận mà còn tỏ ra vô cùng tự hào.

Nhiều giờ qua, thông tin về vụ cô gái ở Cà Mau lừa đảo công ty sự kiện tổ chức tiệc sinh nhật trong khi không có tiền khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Điều đáng nói, mặc dù đã bị “bóc phốt” trên mạng xã hội nhưng Tuyền chẳng những không ăn năn hối hận mà còn tỏ ra vô cùng tự hào với bữa tiệc sinh nhật này. Trang Facebook được cho là của cô gái này đã chia sẻ bức ảnh tại buổi tiệc sinh nhật cùng với dòng trạng thái:

“Khoảnh khắc của đời người, không bao giờ hối hận. Never”.

Gái xinh lừa đảo đặt tiệc 120 triệu bị 'bóc phốt' còn tự hào: ‘Khoảnh khắc của đời người, không bao giờ hối hận’ - Ảnh 1
Chẳng những không hối hận mà cô gái còn tự hào về những gì mình làm và có ý định tiếp tục vay tiền ngân hàng - Ảnh: Facebook

Kèm theo đó là bức ảnh chụp lại quang cảnh buổi tiệc sinh nhật mà công ty tổ chức sự kiện đã chuẩn bị cho cô gái này.

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, chị Nguyễn Thùy Trang - nhân viên tổ chức sự kiện và là người tung clip "bóc phốt" - cho biết Trần Ngọc Tuyền (cư trú tại ấp 3, Tân Thành, Cà Mau) không chỉ lừa đảo tiền của công ty chị mà trước đó còn lừa đảo một công ty khác 40 triệu đồng.

Gái xinh lừa đảo đặt tiệc 120 triệu bị 'bóc phốt' còn tự hào: ‘Khoảnh khắc của đời người, không bao giờ hối hận’ - Ảnh 2
Chị Trang và anh Nguyễn Hoài An - nhân viên tổ chức sự kiện - vô cùng bức xúc với hành vi lừa đảo của Tuyền - Ảnh: Facebook nhân vật

“Do mình đăng tải lên Facebook nên một người khác bị nó lừa tiền gọi điện thoại qua cho mình kể cũng bị lừa, với số tiền là 40 triệu”, chị Trang nói.

Về phía gia đình của Tuyền, mặc dù chị Trang và anh An đã liên lạc với cha mẹ Tuyền để giải quyết vụ việc nhưng không có kết quả. Ngược lại, gia đình Tuyền còn tố cáo, đòi kiện chị Trang vì dám tung những hình ảnh của con mình lên mạng xã hội.

Như thông tin trước đó đã đưa, Tuyền tự nhận là em gái của ca sĩ nổi tiếng, gia đình giàu có để đặt tiệc sinh nhật vào tối 21/1/2018 ở nhà hàng V.T (đường 1/5, phường 5, TP. Cà Mau) với giá trọn gói là 120 triệu đồng. Thấy Tuyền đi xe sang (thực tế là xe mượn), anh Hoài An và chị Trang không nhận tiền đặt cọc trước.

Gái xinh lừa đảo đặt tiệc 120 triệu bị 'bóc phốt' còn tự hào: ‘Khoảnh khắc của đời người, không bao giờ hối hận’ - Ảnh 3
Không gian buổi tiệc Tuyền yêu cầu công ty sự kiện tổ chức cho mình - Ảnh: Internet

Theo như kế hoạch, Tuyền dùng Facebook mời tất cả bạn bè trên đó đến dự sinh nhật mình với ý định nhận tiền mừng rồi trả lại cho công ty sự kiện. Thế nhưng vào ngày diễn ra sự kiện, chỉ có 5 người bạn của cô đến dự.

Khi sự việc bị vỡ lở, Tuyền định bỏ trốn nhưng bị chị Trang và anh An bắt lại, “bóc phốt” đăng tải trên mạng xã hội.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sự việc.

Gái xinh Cà Mau đặt tiệc sinh nhật 120 triệu, không có tiền trả vì chỉ 5 người đến dự

Gái xinh Cà Mau đặt tiệc sinh nhật 120 triệu, không có tiền trả vì chỉ 5 người đến dự

Trần Ngọc Tuyền đặt tiệc sinh nhật hoành tráng tại nhà hàng ở Cà Mau với số tiền trọn gói 120 triệu và mời tất cả bạn bè đến dự. Do chỉ có 5 người đến buổi tiệc, cô gái xinh Cà Mau định bỏ trốn vì không có tiền trả khiến giám đốc công ty tổ chức sự kiện sốc nặng.

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