Đề xuất cấp căn cước công dân gắn chip cho trẻ dưới 6 tuổi: Cấp theo nhu cầu chứ không bắt buộc

Dự thảo luật căn cước công dân (sửa đổi) gồm 7 chương 45 điều, quy định về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo thông tin từ Vietnamnet, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong đó, Bộ đề xuất cấp căn cước công dân gắn chíp cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Điểm mới đáng chú ý trong dự thảo, Bộ Công an đề xuất trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh, thì thực hiện cấp thẻ căn cước công dân đồng thời khi đăng ký khai sinh.

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, dự thảo đề ra nhiều quy định về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, tài khoản định danh điện tử… Các quy định này áp dụng cho công dân Việt Nam, người gốc Việt (không quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam).

"Trường hợp công dân là trẻ em đã đăng ký khai sinh thì cha, mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước và thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho trẻ em. Riêng trẻ dưới 6 tuổi thì không thu nhận thông tin sinh trắc học" - dự thảo nêu.

Trường hợp công dân là trẻ em đủ 6 tuổi trở lên thì cha, mẹ hoặc người giám hộ phải đưa đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận ảnh khuôn mặt khi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân.

Đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên thì trình tự, thủ tục cấp cơ bản không thay đổi và sẽ bắt buộc cấp căn cước công dân.

Theo dự thảo, Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung quy định về quản lý, cấp căn cước công dân cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt.

Tuy nhiên, việc cấp thẻ căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu chứ không bắt buộc.

Còn việc cấp chứng nhận căn cước cho người gốc Việt, theo Bộ Công an là để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của họ và phục vụ công tác quản lý nhà nước; phát huy giá trị, tiện ích của thẻ căn cước công dân trong hoạt động của Chính phủ số, xã hội số.