Lợi dụng sự thân thiết với bố mẹ nạn nhân, gã hàng xóm đã đưa bé gái 5 tuổi đi mua thức ăn rồi nhẫn tâm xâm hại đến chết.

Theo thông tin đăng tải trên Sina, chiều ngày 16/9/2017, công an địa phương đã mở cuộc họp công bố kết quả điều tra của vụ án này. Theo đó, nạn nhân Vương Y, 5 tuổi, trú tại thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đã bị nghi phạm Vương Cường xâm hại dẫn đến ngạt thở tử vong. Sau đó, vì quá sợ hãi, nghi phạm đã nhảy giếng tự tử.

Trước đó, bé Vương Y mất tích bí ẩn vào ngày 11/9/2017. Mặc dù bố mẹ nạn nhân đã đăng tải thông tin lên các phương tiện truyền thông nhưng vẫn không có kết quả.

Hôm xảy ra vụ mất tích, bé Vương Y được người hàng xóm có tên là Vương Cường, 29 tuổi rủ đi mua đồ ăn.

Chiều ngày 14/9/2017, cảnh sát bất ngờ phát hiện thi thể của bé Vương Y dưới mương nước ngoài thôn. Bên cạnh là chiếc xe máy điện, đây chính là phương tiện gã hàng xóm đưa bé ra khỏi thôn.

Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân đã tử vong từ ngày 11/9/2017, nguyên nhân là do bị xâm hại tình dục dẫn đến ngạt thở.

Tối ngày 15/9/2017, cảnh sát tiếp tục tìm thấy một thi thể nam giới trong giếng làng. Theo kết quả giám định, đây là thi thể của người hàng xóm Vương Cường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-do-be-gai-5-tuoi-di-mua-do-an-vat-roi-xam-hai-den-tu-vong-thanh-nien-hang-xom-so-hai-nhay-gieng-tu-tu-235096.html