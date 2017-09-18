Dụ dỗ bé gái 5 tuổi đi mua đồ ăn vặt rồi xâm hại đến tử vong, thanh niên hàng xóm sợ hãi nhảy giếng tự tử

Xã hội 18/09/2017 14:16

Lợi dụng sự thân thiết với bố mẹ nạn nhân, gã hàng xóm đã đưa bé gái 5 tuổi đi mua thức ăn rồi nhẫn tâm xâm hại đến chết.

Theo thông tin đăng tải trên Sina, chiều ngày 16/9/2017, công an địa phương đã mở cuộc họp công bố kết quả điều tra của vụ án này. Theo đó, nạn nhân Vương Y, 5 tuổi, trú tại thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) đã bị nghi phạm Vương Cường xâm hại dẫn đến ngạt thở tử vong. Sau đó, vì quá sợ hãi, nghi phạm đã nhảy giếng tự tử.

Trước đó, bé Vương Y mất tích bí ẩn vào ngày 11/9/2017. Mặc dù bố mẹ nạn nhân đã đăng tải thông tin lên các phương tiện truyền thông nhưng vẫn không có kết quả.

Hôm xảy ra vụ mất tích, bé Vương Y được người hàng xóm có tên là Vương Cường, 29 tuổi rủ đi mua đồ ăn. 

Dụ dỗ bé gái 5 tuổi đi mua đồ ăn vặt rồi xâm hại đến tử vong, thanh niên hàng xóm sợ hãi nhảy giếng tự tử - Ảnh 1
Bé Vương Y, nạn nhân bị xâm hại tình dục đến tử vong - Ảnh: Internet

Chiều ngày 14/9/2017, cảnh sát bất ngờ phát hiện thi thể của bé Vương Y dưới mương nước ngoài thôn. Bên cạnh là chiếc xe máy điện, đây chính là phương tiện gã hàng xóm đưa bé ra khỏi thôn. 

Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân đã tử vong từ ngày 11/9/2017, nguyên nhân là do bị xâm hại tình dục dẫn đến ngạt thở.  

Dụ dỗ bé gái 5 tuổi đi mua đồ ăn vặt rồi xâm hại đến tử vong, thanh niên hàng xóm sợ hãi nhảy giếng tự tử - Ảnh 2
Chiếc xe máy điện được nghi phạm Vương Cường dùng để đưa nạn nhân ra khỏi thôn - Ảnh: Internet

Tối ngày 15/9/2017, cảnh sát tiếp tục tìm thấy một thi thể nam giới trong giếng làng. Theo kết quả giám định, đây là thi thể của người hàng xóm Vương Cường. 

Dụ dỗ bé gái 5 tuổi đi mua đồ ăn vặt rồi xâm hại đến tử vong, thanh niên hàng xóm sợ hãi nhảy giếng tự tử - Ảnh 3
Vì quá sợ hãi với tội lỗi mà bản thân gây ra, nghi phạm Vương Cường đã nhảy giếng tự tử - Ảnh: Internet

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