Cô gái 26 tuổi bị hãm hiếp, sát hại rồi ném xác xuống sông. Qua quá trình điều tra, cảnh sát xác định hung thủ là người quen của nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 10/6, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Hiền (31 tuổi) và Văn Công Tùng Bách (39 tuổi, cùng ngụ TP.Cao Lãnh) về các tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.

Thi thể cô gái trôi trên sông - Ảnh: Đời sống Pháp luật

Trước đó, Đời sống Pháp luật cũng đưa tin, ngày 30/5, người dân phát hiện thi thể cô gái 26 tuổi trên sông Cầu Đúc thuộc phường 2, TP.Cao Lãnh. Ngay sau đó cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, nơi tìm thấy xác cô gái trẻ - Ảnh: Truyền hình Đồng Tháp

Sau quá trình điều tra, phá án, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Hiền và Bách. Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai có quen biết và đi chơi với nạn nhân. Cuối tháng 5, Hiền chở cô gái đến nhà Bách chơi. Tại đây, Hiền đòi quan hệ tình dục nhưng bị cô gái từ chối. Hiền đã bóp cổ nạn nhân, sau đó hãm hiếp. Bách cũng tham gia vào việc cưỡng hiếp, cướp tài sản và sau đó ném nạn nhân xuống sông.

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