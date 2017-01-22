Đoạn clip giải cứu cô gái trẻ trên tầng 3 của tòa nhà chung cư khiến ai xem cũng phải sợ 'thót tim'

Theo trang này đưa tin, mọi người xung quanh đã khuyên nhủ rất nhiều nhưng cô gái này vẫn bỏ ngoài tai và giữ nguyên ý định của mình nên họ đã gọi cho cánh sát.

Để giải cứu cô gái, cảnh sát đã thả một sợi dây thừng dài từ phía trên cao xuống đến mặt đất. Sợ cô gái biết đến sự hiện diện của cảnh sát, một người phụ nữ tầng dưới được giao nhiệm vụ trò chuyện để đánh lạc hướng sự chú ý của cô gái.

Không nằm ngoài dự đoán, cô gái này đã không hề chú ý đến sự xuất hiện của nhânt? viên cứu hộ ở tầng trên. Trong lúc trò chuyện cô gái nó rằng: “Tôi không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, tôi thấy mệt rồi thật sự rất mệt”. Vừa nói, cô vừa nghiêng mình về phía trước để nhảy xuống.

May mắn thay lúc này người lính cứu hộ đã ra tay kịp thời, ôm chặt lấy cô để không bị ngã xuống mặt đất. Nhưng đây không phải là việc dễ dàng vì cô gái dùng sức để vùng vẫy nên xém chút nữa người lính cứu hộ không thể giữ được cô ở lại. Nhờ nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và khả năng ứng phó nhanh chóng, người lính cứu hộ đã đẩy được cô vào phía trong một căn hộ mở cửa sổ ở tầng dưới và cứu cô thoát chết.

Được biết, đoạn clip trên được quay ở một chung cư tại Hồ Nam, Trung Quốc và nó được một người đi đường ghi lại. Sau khi chia sẻ trên các trang mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút được sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Có rất nhiều bình luận để lại trong bài viết chia sẻ của tác giả đoạn clip.

“Đây có phải là phim trường của một bộ phim hình sự không vậy? Tim tôi như ngừng đập khi xem đoạn clip này, nó khiến tôi hồi hộp chết đi được”, một cư dân mạng chia sẻ. “Người lính cứu hộ thật sự rất thông minh khi có thể nhanh chóng ứng phó trong tình huống như vậy để bảo vệ tính mạng cô gái. Cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp lắm cô gái trẻ à, cố lên nhé. Chúc cô sớm từ bỏ ý định tự tử và làm lại cuộc đời mình”, một người để lại lời khuyên chân thành cho cô gái trẻ có ý định tự tử trong đoạn clip.