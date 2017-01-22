Đoạn clip giải cứu cô gái trẻ trên tầng 3 của tòa nhà chung cư khiến ai xem cũng phải sợ 'thót tim'

Xã hội 22/01/2017 05:36

Đoạn clip giải cứu một cô gái trẻ có ý định tự tử trên tầng 3 của một khu chung cư, sau khi được chia sẻ trên các trang mạng xã hội thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng, theo The Sun.

Hình ảnh cô gái trẻ mặt bộ đồ màu hồng, ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ tấng ba của khu chung cư có ý định tự tử khiến mọi người xung quanh nhìn thấy cũng phải thót tim.

Đoạn clip giải cứu cô gái trẻ trên tầng 3 của tòa nhà chung cư khiến ai xem cũng phải sợ 'thót tim' - Ảnh 1
Một cô gái ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, khiến ai nhìn thấy cũng thót tim. Ảnh: The Sun

Theo trang này đưa tin, mọi người xung quanh đã khuyên nhủ rất nhiều nhưng cô gái này vẫn bỏ ngoài tai và giữ nguyên ý định của mình nên họ đã gọi cho cánh sát.

Đoạn clip giải cứu cô gái trẻ trên tầng 3 của tòa nhà chung cư khiến ai xem cũng phải sợ 'thót tim' - Ảnh 2
Sợi dây thừng được chuẩn bị để giải cứu cô gái. Ảnh: The Sun

Để giải cứu cô gái, cảnh sát đã thả một sợi dây thừng dài từ phía trên cao xuống đến mặt đất. Sợ cô gái biết đến sự hiện diện của cảnh sát, một người phụ nữ tầng dưới được giao nhiệm vụ trò chuyện để đánh lạc hướng sự chú ý của cô gái.

Đoạn clip giải cứu cô gái trẻ trên tầng 3 của tòa nhà chung cư khiến ai xem cũng phải sợ 'thót tim' - Ảnh 3
Người phụ nữ tầng dưới cố gắng trò chuyện kéo dài thời gian. Ảnh: The Sun

Đoạn clip giải cứu cô gái trẻ trên tầng 3 của tòa nhà chung cư khiến ai xem cũng phải sợ 'thót tim' - Ảnh 4
Ảnh: The Sun

Không nằm ngoài dự đoán, cô gái này đã không hề chú ý đến sự xuất hiện của nhânt? viên cứu hộ ở tầng trên. Trong lúc trò chuyện cô gái nó rằng: “Tôi không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, tôi thấy mệt rồi thật sự rất mệt”. Vừa nói, cô vừa nghiêng mình về phía trước để nhảy xuống.

May mắn thay lúc này người lính cứu hộ đã ra tay kịp thời, ôm chặt lấy cô để không bị ngã xuống mặt đất. Nhưng đây không phải là việc dễ dàng vì cô gái dùng sức để vùng vẫy nên xém chút nữa người lính cứu hộ không thể giữ được cô ở lại. Nhờ nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và khả năng ứng phó nhanh chóng, người lính cứu hộ đã đẩy được cô vào phía trong một căn hộ mở cửa sổ ở tầng dưới và cứu cô thoát chết.

Được biết, đoạn clip trên được quay ở một chung cư tại Hồ Nam, Trung Quốc và nó được một người đi đường ghi lại. Sau khi chia sẻ trên các trang mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút được sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Có rất nhiều bình luận để lại trong bài viết chia sẻ của tác giả đoạn clip.

“Đây có phải là phim trường của một bộ phim hình sự không vậy? Tim tôi như ngừng đập khi xem đoạn clip này, nó khiến tôi hồi hộp chết đi được”, một cư dân mạng chia sẻ. “Người lính cứu hộ thật sự rất thông minh khi có thể nhanh chóng ứng phó trong tình huống như vậy để bảo vệ tính mạng cô gái. Cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp lắm cô gái trẻ à, cố lên nhé. Chúc cô sớm từ bỏ ý định tự tử và làm lại cuộc đời mình”, một người để lại lời khuyên chân thành cho cô gái trẻ có ý định tự tử trong đoạn clip.

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