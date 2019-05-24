Diễn viên Mạnh Trường: "Mong nhiều trẻ em được thụ hưởng chương trình sữa học đường hơn nữa"

Không chỉ nổi tiếng là chàng "soái ca" điển trai trên màn ảnh, Mạnh Trường ngoài đời là một người đàn ông được ngưỡng mộ bởi cách mà anh vun đắp hạnh phúc cho gia đình. Khi nhận được lời mời tham dự chương trình "khám phá" hành trình sữa học đường Vinamilk, Mạnh Trường đã nhanh chóng nhận lời và sắp xếp công việc để đưa bà xã, cùng hai con Chip và Bon cùng lên chuyến xe đặc biệt này. Anh nói, đây là cơ hội để biết đằng sau những hộp sữa tươi mà gia đình anh đã dùng suốt bao lâu nay là một hành trình như thế nào.

Hai chị em Chip và Bon thích thú chụp ảnh, mặc đồ bảo hộ trước khi tham quan nhà máy sữa của Vinamilk cùng bố mẹ.

"Các sản phẩm sữa Vinamilk đã gắn bó từ thế hệ tôi đến thế hệ các cháu nhỏ bây giờ, đặc biệt Bon nhà tôi rất thích uống sữa và còn uống được sữa tươi không đường nữa. Vì thế chúng tôi cũng rất muốn biết, từ nguồn sữa của những cô bò đến những hộp sữa mà cả nhà mình đã uống sẽ qua những khâu chế biến, tiệt trùng, bảo quản, vận chuyển... ra sao. Tôi đã được tham quan nhiều nhà máy sản xuất thực phẩm với công nghệ và quy mô hoành tráng ở nước ngoài nhưng tại Việt Nam thì chưa có cơ hội. Hy vọng đây sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ cho cả nhà!" - Mạnh Trường hào hứng chia sẻ trên chuyến xe đưa anh và gia đình nhỏ đến Nhà máy sữa Việt Nam tại Bình Dương.

Trước khi vào bên trong nhà máy tham quan, gia đình Mạnh Trường cũng như những phụ huynh, giáo viên và các bạn nhỏ khách mời khác đều phải mặc trang phục bảo hộ, rửa tay đúng theo quy định. Từ bên ngoài, mọi người đã choáng ngợp trước khu vực bồn chứa sữa tươi khổng lồ của nhà máy.

Trước khi về nhà máy, sữa tươi nguyên liệu "xuất phát" từ trang trại bò sữa Tây Ninh và được vận chuyển nhanh chóng trên các xe bồn lạnh 4-6 độ C, giữ trọn vẹn hương vị tươi ngon và thành phần dinh dưỡng của sữa. Sau đó, sữa tươi sau khi kiểm tra chất lượng và qua thiết bị đo lường, lọc sẽ được nhập vào hệ thống bồn chứa lạnh khổng lồ này (150 m3/bồn).

Từ bồn chứa lạnh, sữa tươi nguyên liệu sẽ qua các công đoạn chế biến: ly tâm tách khuẩn giúp loại các vi khuẩn có hại và bào t..ử vi sinh vật. Đồng hóa, thanh trùng, làm lạnh xuống 4 độ C và chuyển đến bồn chứa sẵn sàng cho chế biến tiệt trùng UHT.

Tiệt trùng UHT là hệ thống tiệt trùng tiên tiến gia nhiệt sữa lên tới 140 độ C, sau đó sữa được làm lạnh nhanh xuống 25 độ C, giữ được hương vị tự nhiên và các thành phần dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất của sản phẩm. Sữa được chuyển đến chứa trong bồn tiệt trùng chờ chiết rót vô trùng vào bao gói tiệt trùng. Chính nhờ sự kết hợp của các công nghệ này, sữa có thể giữ được trọn vẹn hương vị tươi ngon.

Gia đình diễn viên Mạnh Trường cùng mọi người chụp ảnh trước khu vực bồn chứa sữa tươi khổng lồ của nhà máy.

"Bất kì một sản phẩm thực phẩm nào khi minh bạch được khâu sản xuất, cũng như quy trình chế biến, khử trùng, bảo quản, nguyên vật liệu đầu vào... thì tất nhiên hoàn toàn thuyết phục được người tiêu dùng. Điều này tôi thấy rất cần thiết, nó sẽ mang lại sự yên tâm hơn cho người tiêu dùng trước cơn bão thực phẩm bẩn hiện nay", diễn viên Mạnh Trường chia sẻ sau khi chứng kiến nhà máy hoạt động trên một dây chuyền tự động, khép kín, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến đầu ra sản phẩm.

Ngoài các khâu chế biến kỹ lưỡng, vệ sinh, khách tham quan còn khá bất ngờ trước sự "đìu hiu" của nhân công nhà máy. Bởi tất cả các khâu đều được vận hành bằng công nghệ tự động tiên tiến nhất, giúp công suất nhà máy lên đến 800 triệu lít sữa/năm.

Thăm 8.000 cô bò sữa ở Resort bò sữa Tây Ninh, càng vững niềm tin vào sữa học đường

Yên tâm với công nghệ chế biến và bảo quản sữa tươi, nhưng Mạnh Trường cùng nhiều phụ huynh, giáo viên sau khi tham quan nhà máy có chung một thắc mắc: Bao nhiêu con bò để ra được cả triệu lít sữa tươi chứa trong những chiếc bồn khổng lồ ở nhà máy thế kia?

Vợ chồng Mạnh Trường bị thuyết phục bởi công nghệ tiệt trùng UHT và công nghệ chiết rót vô trùng, giúp loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn và đem lại chất lượng sữa tươi thơm ngon, tiệt trùng.

Câu hỏi được giải đáp ngay khi đoàn khách đặt chân đến "resort" bò sữa Vinamilk - nơi còn được gọi với cái tên thân thương là "Ngôi nhà của những cô bò hạnh phúc". Hơn 8.000 cô bò sữa ở đây được tận hưởng môi trường sống thoải mái như tại một khu resort đặt giữa thiên nhiên trong lành, thoáng đãng.

Nằm trong "Hệ thống trang trại đạt chuẩn Global G.A.P. lớn nhất Châu Á của Vinamilk”, Trang trại bò sữa Vinamilk Tây Ninh cũng đạt tiêu chuẩn Global G.A.P. về quản lý trang trại và chất lượng sữa tươi thuần khiết. Hiện nay, sản lượng sữa tươi nguyên liệu của Trang trại đã đạt hơn 100.000 lít sữa/ngày tương đương gần 40.000.000 lít sữa/năm.

Ông bố Mạnh Trường và Chip - cô con gái lớn trong chuyến tham quan resort bò sữa Vinamilk ở Tây Ninh.

Đoàn khách tham quan trầm trồ khi tận mắt thấy hệ thống chuồng nuôi bò với công suất 2.000 bò/chuồng. Trong chuồng còn được trang bị hệ thống thu gom phân tự động và đệm nằm mềm mại. Các chổi massage cùng hệ thống cấp nước uống, rải thức ăn đã tạo nên một môi trường sống thoáng mát sạch sẽ, thoải mái như các khu "resort” nghỉ dưỡng đặc biệt dành cho các cô bò hạnh phúc.

Cô con gái Chip của ông bố Mạnh Trường thì thích thú khi theo dõi Dàn vắt sữa tại trang trại có quy mô lớn với hơn 200 con/lần vắt. Mỗi cô bò được nhận dạng tại dàn vắt sữa thông qua chip điện t..ử. Dữ liệu sản lượng sữa, thời gian vắt sữa của từng cô bò được thu thập và truyền đến hệ thống, đồng bộ với lịch sử thông tin, từ đó đưa ra các biểu đồ đ.ánh giá và truy xuất dữ liệu để đáp ứng các phân tích chuyên môn.

Chuồng nuôi quy mô lớn với hệ thống làm mát tự động do Vinamilk phát triển giúp những cô bò sống thoải mái như ở quê hương ôn đới mát mẻ của mình.

Sau 2 ngày đi cùng hành trình tạo nên một hộp sữa học đường, diễn viên Mạnh Trường phấn khởi chia sẻ: "Tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Chuyến đi này càng giúp tôi và gia đình được củng cố niềm tin vào các sản phẩm sữa tươi của Vinamilk. Đối với cá nhân tôi, tôi luôn mong muốn Vinamilk có thể phát triển và mở rộng thêm nhiều trang trại nuôi bò như thế này nữa. Nếu trên mảnh đất khắc nghiệt, khô cằn ở Tây Ninh mà chúng ta có được đàn bò hạnh phúc như thế này thì việc có thêm nhiều trang trại khác không khó. Còn dưới góc độ một người cha, tôi mong muốn chương trình sữa học đường sẽ nhân rộng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, để những học sinh ở vùng xa xôi thiếu thốn cũng sẽ được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày như bao trẻ em khác".

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Sản phẩm sữa tươi tiệt trùng nhãn hiệu "Vinamilk 100% sữa tươi - Học đường" hoàn toàn phù hợp với yêu cầu về chất lượng đã được quy định, được chế biến từ sữa bò tươi nguyên liệu đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu; không sử dụng chất bảo quản, chất lượng sản phẩm đáp ứng các quy định tại quy chuẩn của Bộ Y tế. Các vi chất khác trong sản phẩm bao gồm 10 loại vitamin và 4 loại khoáng chất hoàn toàn phù hợp với khuyến nghị của Bộ Y tế và Viện Dinh dưỡng.

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế, cho biết, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1340 ngày 08/07/2016 phê duyệt chương trình sữa học đường nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020, có nêu: “Đáp ứng nhu cầu sắt, canxi, vitamin D của trẻ em mẫu giáo và tiểu học thêm 30% vào năm 2020”. Như vậy, việc bổ sung sắt, canxi, vitamin D để nhằm đáp ứng nhu cầu sắt, canxi, vitamin D của trẻ em mẫu giáo và tiểu học thêm 30% vào năm 2020 là bắt buộc.

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