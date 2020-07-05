Đi mua xe nhưng ‘quên’ mặc quần, cô gái khiến dân tình nóng mắt: ‘Chẳng thấy gì đẹp để khoe’

Hình ảnh cô gái ăn mặc phản cảm trong showroom xe khiến ai nhìn thấy đều không khỏi bức xúc. Cư dân mạng không ngừng “ném đá” trên các diễn đàn.

Trước nay, việc các cô gái trẻ ăn mặc phản cảm thường xuyên bị dân mạng chỉ trích. Thế nhưng, trên khắp các trang mạng xã hội vẫn nhan nhản hình ảnh chị em mặc như không mặc ở nơi công cộng.

Mới đây, một số diễn đàn lớn trên Facebook liên tục chia sẻ hình ảnh cô gái ăn mặc phản cảm được cho là đi mua ô tô khiến dân tình xôn xao.

Cô gái ăn mặc phản cảm khi đi mua ô tô khiến dân tình 'nhức mắt' - Ảnh: Internet

Theo hình ảnh trong clip ngắn đang gây bão mạng xã hội, cô gái mặc áo quần xuyên thấu, lộ cả nội y màu đỏ. Cô nàng thoải mái đi lại với một chàng trai mặc vest chỉnh tề, trông giống như nhân viên tư vấn xe hơi.

Hình ảnh này đã trở thành một trong những chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng trang phục của cô nàng không phù hợp để xuất hiện ở nơi công cộng vì có thể khiến người xung quanh khó chịu. Bên cạnh đó, không ít người cho rằng đây có thể là chiêu trò tạo chú ý của chủ showroom.

Hiện hình ảnh này vẫn đang gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

“Người ta nói tốt khoe xấu che, nhìn cái này thật là chả thấy đẹp ở đâu hết, chỉ thấy phản cảm mà thôi”, M.N bình luận.

“Ăn mặc kiểu gì vậy trời, đúng là thảm họa thời trang mà. Hay lại có ai đó dựng chuyện để câu like, câu view nữa đây”, một người dùng mạng xã hội bức xúc.

Hiện tại, dù chưa có thông tin gì thêm về cô gái này, đây vẫn là một trong những hình ảnh được dân mạng quan tâm nhất hôm nay.

Cô gái mặc áo 2 dây để lộ toàn bộ lưng trần cùng vòng 1 hớ hênh khi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi khiến nhiều người "nóng mắt" Thời tiết nắng nóng, những trang phục kiệm vải giúp giải nhiệt cơ thể luôn là lựa chọn hàng đầu cho những cô nàng không ngại để lộ da thịt. Tuy nhiên, việc ăn mặc hớ hênh để lộ nguyên lưng trần cùng vòng một phản cảm lại khiến nhiều người vô cùng khó chịu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-mua-xe-nhung-quen-mac-quan-co-gai-khien-dan-tinh-nong-mat-chang-thay-gi-dep-de-khoe-366710.html