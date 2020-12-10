Sau khi đi làm về, người con gái bàng hoàng phát hiện bố tử vong trong tư thế treo cổ. Được biết, nạn nhân bị mù bẩm sinh.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ vụ việc người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Được biết, nạn nhân là ông Điểu Đui (50 tuổi, ngụ xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ vào trưa 9/12.

Người thân bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, vào buổi trưa cùng ngày, con gái ông Điểu Đui đi lấy mủ cao su về thì phát hiện bố đã tử vong trong tư thế treo cổ giữa nhà. Hoảng sợ, người con đã chạy ra ngoài cầu cứu, nhờ hàng xóm đến giúp đỡ.

Được biết, nạn nhân bị mù bẩm sinh, thời điểm xảy ra vụ việc, vợ ông Đui đi làm xa, con gái đi cạo mủ cao su - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, nạn nhân bị mù bẩm sinh. Vào thời điểm xảy ra sự việc, vợ ông Đui là bà Thị Thông (39 tuổi) đi làm ăn xa, đã 2 tháng không về nhà.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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