Đau lòng: Bố đi đón mẹ, bé gái 11 tuổi bị bại liệt bẩm sinh tử vong thương tâm vì cháy nhà

Xã hội 14/11/2018 14:49

Trong lúc cha chạy xuồng máy đi đón mẹ, bé gái 11 tuổi bị bại liệt tử vong vì ngôi nhà bỗng dưng bốc cháy.

Sáng nay (14/11), Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến một bé gái bị bại liệt tử vong.

Được biết nạn nhân trong vụ hỏa hoạn là em H.T.P.A (sinh năm 2007, ngụ ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Theo đó vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13/11, anh Hứa Ngọc Duy (cha của em P.A) chạy xuồng máy đi đón vợ. Bé P.A ở nhà một mình thì căn nhà bỗng nhiên bốc cháy.

Đau lòng: Bố đi đón mẹ, bé gái 11 tuổi bị bại liệt bẩm sinh tử vong thương tâm vì cháy nhà - Ảnh 1
Khi xảy ra sự việc, bé P.A đang ở trên giường ngủ - Ảnh: Internet

Phát hiện hỏa hoạn, hàng xóm đã tri hô dập lửa. Tuy nhiên ngôi nhà được làm bằng gỗ nên bén lửa nhanh và bốc cháy dữ dội. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ngôi nhà của anh Duy bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hậu quả vụ cháy khiến bé P.A tử vong, tài sản bị thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Liên quan đến sự việc trên, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, ông Phạm Phúc Giang cho biết trên báo Giao thông, gia đình nạn nhân thuộc diện trung bình, đủ ăn. Lúc xảy ra sự việc, cha mẹ P.A đi vắng, nhà lại ở trên đồng nên khi người dân phát hiện vụ việc, căn nhà đã cháy rụi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Qua kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện.

Cháy lớn dữ dội tại kho hàng, tài xế lái xe tải chạy ra ngoài thoát thân ở Sài Gòn

Cháy lớn dữ dội tại kho hàng, tài xế lái xe tải chạy ra ngoài thoát thân ở Sài Gòn

Phát hiện khói lửa bốc cháy dữ dội ở kho hàng trên quốc lộ 1 nên người dân hô hoán tìm cách dập lửa nhưng không thành công. Thấy chiếc xe tải bị cháy, tài xế liều mình lao vào nổ máy bỏ chạy ra ngoài thoát thân.

Xem thêm
Từ khóa:   hỏa hoạn bé gái tử vong bé gái bại liệt tử vong

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 14 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 4 giờ 11 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày