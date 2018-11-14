Trong lúc cha chạy xuồng máy đi đón mẹ, bé gái 11 tuổi bị bại liệt tử vong vì ngôi nhà bỗng dưng bốc cháy.

Sáng nay (14/11), Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến một bé gái bị bại liệt tử vong.

Được biết nạn nhân trong vụ hỏa hoạn là em H.T.P.A (sinh năm 2007, ngụ ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Theo đó vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13/11, anh Hứa Ngọc Duy (cha của em P.A) chạy xuồng máy đi đón vợ. Bé P.A ở nhà một mình thì căn nhà bỗng nhiên bốc cháy.

Khi xảy ra sự việc, bé P.A đang ở trên giường ngủ - Ảnh: Internet

Phát hiện hỏa hoạn, hàng xóm đã tri hô dập lửa. Tuy nhiên ngôi nhà được làm bằng gỗ nên bén lửa nhanh và bốc cháy dữ dội. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, ngôi nhà của anh Duy bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hậu quả vụ cháy khiến bé P.A tử vong, tài sản bị thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Liên quan đến sự việc trên, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, ông Phạm Phúc Giang cho biết trên báo Giao thông, gia đình nạn nhân thuộc diện trung bình, đủ ăn. Lúc xảy ra sự việc, cha mẹ P.A đi vắng, nhà lại ở trên đồng nên khi người dân phát hiện vụ việc, căn nhà đã cháy rụi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các cơ quan chức năng cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Qua kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy là do chập điện.

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