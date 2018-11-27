Thanh niên nhận cái kết...hôi hám vì hành động đánh phụ nữ giữa đường mặc người dân can ngăn.

Hình ảnh người đàn ông bị người dân xô xuống kênh "tắm bùn" vì đánh phụ nữ giữa đường hiện đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 26/11 tại khu vực kênh nước cạnh Hồ Ông Báo thuộc địa bàn phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Người dân xúm lại xử lý thanh niên đánh phụ nữ giữa đường - Ảnh: Facebook

Một số người chứng kiến sự việc kể lại, đôi nam nữ đi xe máy đến Hồ Ông Báo thì dừng lại. Cả hai xảy ra tranh cãi to tiếng. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, nam thanh niên thẳng tay đánh người phụ nữ đi cùng mặc cho người dân ra sức can ngăn.

Do bức xúc với hành động bạo hành phụ nữ, khuyên mãi không được, một số người dân đã xông tới bế bổng thanh niên lên rồi ném thẳng xuống con kênh bên dưới.

Thanh niên này đã phải vùng vẫy dưới kênh nước bẩn trong tiết trời khá lạnh. Phải mất một lúc sau, anh ta mới lồm cồm bò được lên bờ trong tình trạng ướt sũng và hôi rình.

Thanh niên nhận cái kết...hôi hám vì hành động thô lỗ với phụ nữ - Ảnh: Facebook

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết đều cảm thấy hả hê trước cái kết thích đáng dành cho thanh niên thô lỗ.

"Đánh phụ nữ là hành vi không thể chấp nhận được. Rất tán đồng cách giải quyết của người dân"; "Bị ném xuống nước giữa thời tiết này đúng là bài học nhớ đời"; "Đúng là dân Hải Phòng, hành động chính nghĩa và cực kỳ quyết đoán"; "Xử lý hay lắm. Mong là anh ta đã được bài học"..., dân mạng bàn tán về sự việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được dân mạng chia sẻ nhiệt tình.

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