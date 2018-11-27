Đánh phụ nữ giữa đường, nam thanh niên bị người dân hợp sức ném xuống kênh 'tắm bùn'

Xã hội 27/11/2018 11:59

Thanh niên nhận cái kết...hôi hám vì hành động đánh phụ nữ giữa đường mặc người dân can ngăn.

Hình ảnh người đàn ông bị người dân xô xuống kênh "tắm bùn" vì đánh phụ nữ giữa đường hiện đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. 

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 26/11 tại khu vực kênh nước cạnh Hồ Ông Báo thuộc địa bàn phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Đánh phụ nữ giữa đường, nam thanh niên bị người dân hợp sức ném xuống kênh 'tắm bùn' - Ảnh 1

Người dân xúm lại xử lý thanh niên đánh phụ nữ giữa đường - Ảnh: Facebook

Một số người chứng kiến sự việc kể lại, đôi nam nữ đi xe máy đến Hồ Ông Báo thì dừng lại. Cả hai xảy ra tranh cãi to tiếng. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, nam thanh niên thẳng tay đánh người phụ nữ đi cùng mặc cho người dân ra sức can ngăn.

Do bức xúc với hành động bạo hành phụ nữ, khuyên mãi không được, một số người dân đã xông tới bế bổng thanh niên lên rồi ném thẳng xuống con kênh bên dưới.

Thanh niên này đã phải vùng vẫy dưới kênh nước bẩn trong tiết trời khá lạnh. Phải mất một lúc sau, anh ta mới lồm cồm bò được lên bờ trong tình trạng ướt sũng và hôi rình.

Đánh phụ nữ giữa đường, nam thanh niên bị người dân hợp sức ném xuống kênh 'tắm bùn' - Ảnh 2

Thanh niên nhận cái kết...hôi hám vì hành động thô lỗ với phụ nữ - Ảnh: Facebook

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết đều cảm thấy hả hê trước cái kết thích đáng dành cho thanh niên thô lỗ.

"Đánh phụ nữ là hành vi không thể chấp nhận được. Rất tán đồng cách giải quyết của người dân"; "Bị ném xuống nước giữa thời tiết này đúng là bài học nhớ đời"; "Đúng là dân Hải Phòng, hành động chính nghĩa và cực kỳ quyết đoán"; "Xử lý hay lắm. Mong là anh ta đã được bài học"..., dân mạng bàn tán về sự việc. 

Hiện vụ việc vẫn đang được dân mạng chia sẻ nhiệt tình.

Vụ đánh nữ nhân viên hàng không: 'Tôi sai thì sai rồi nhưng lẽ ra cô gái cần mềm mỏng, đừng ăn nói gây bức xúc như thế'

Vụ đánh nữ nhân viên hàng không: 'Tôi sai thì sai rồi nhưng lẽ ra cô gái cần mềm mỏng, đừng ăn nói gây bức xúc như thế'

Anh Lê Văn Nhị, một trong ba người tham gia đánh nữ nhân viên hàng không đã thừa nhận hành vi của mình. Anh cho biết, nếu nữ nhân viên mềm mỏng, nhẹ nhàng hơn thì sự việc đã không đi quá xa như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông đánh phụ nữ đàn ông vũ phu chồng đánh vợ giữa đường đánh người yêu

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 1 giờ 34 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 30 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 7 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày