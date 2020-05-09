Đang đi dạo công viên thì phát hiện thi thể nữ giới nổi trên sông Sài Gòn

Xã hội 09/05/2020 15:29

Khi phát hiện thi thể một phụ nữ nổi sát bờ sông cạnh công viên, người dân lập tức báo Công an quận Bình Thạnh. Lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, truy tìm nhân thân cho người phụ nữ.

Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm, điều tra vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sông Sài Gòn. Hiện cơ quan chức năng đã phát đi thông báo tìm thân nhân cho người phụ nữ này.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ trưa nay (9/5), một số người dân đi dạo ở công viên Tầm Vu (phường 26, quận Bình Thạnh) phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ sông sát công viên nên hô hoán.

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Người dân phát hiện thi thể nữ giới trôi trên sông Sài Gòn - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Sau đó, thi thể người này được ông C. (một người dân thường vớt các thi thể trên sông Sài Gòn) đến cố định và trình báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã có mặt khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nạn nhân chừng 60 tuổi, nữ giới, tóc ngắn, mặc đồ bộ màu nâu nhạt, không có giấy tờ tuỳ thân. 

Đến 14 giờ, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng chuyển đi để phục vụ công tác điều tra và tìm kiếm thân nhân.

Cách đây không lâu, tại khu vực nhánh sông Vàm Thuật giao với sông Sài Gòn (phường 13, quận Bình Thạnh), người dân cũng phát hiện một thi thể trôi trên sông gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, sáng 11/4, những người câu cá ở khu vực trên phát hiện thi thể một người đàn ông nên báo công an. 

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh khám nghiệm hiện trường, xác định nạn nhân khoảng 60-70 tuổi, mặc áo khoác màu xanh dương, quần thun đen ngắn, đầu hói trọc tóc phía trước, phía sau tóc bạc, không có giấy tờ tùy thân.

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