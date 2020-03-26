Đang đắp mặt nạ dưa leo, bé gái mũm mĩm có hành động lén lút siêu hài

Xã hội 26/03/2020 17:11

"Đắp mặt nạ dưa leo để đẹp da bên ngoài, ăn dưa leo để đẹp từ bên trong, bé gái thông minh quá đi", một dân mạng bình luận.

Trẻ con đôi khi có những hành động hài hước mà người lớn không thể nào lường hết được. Điển hình như bé gái mũm mĩm trong câu chuyện dưới đây, dù đang làm đẹp nhưng vẫn tranh thủ ăn vụng khiến ai nấy không khỏi bật cười.

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Đang đắp mặt nạ dưa leo thì lại thèm ăn - Ảnh: FB

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Bé gái đáng yêu đốn tim dân mạng - Ảnh: FB

Bé gái đáng yêu đang được mẹ đắp mặt nạ dưa leo trông rất sang chảnh. Thế nhưng có lẽ vì thèm quá nên cô bé đã lấy một miếng dưa leo bỏ vào miệng nhai ngon lành. Bàn tay ú nu bỏ dưa leo vào miệng chúm chím khiến các mẹ bỉm sữa phải ôm tim vì quá dễ thương.

Sau khi chia sẻ vào hội nhóm các mẹ bỉm sữa, loạt ảnh thu hút hàng ngàn bình luận, chia sẻ.

"Đắp dưa leo để đẹp da bên ngoài, ăn dưa leo để đẹp từ bên trong, bé gái thông minh quá đi"; "Các chị em nhớ học hỏi phương pháp làm đẹp này nha"; "Khi bạn muốn làm đẹp nhưng vẫn ham ăn"; "Trông cưng dễ sợ luôn á"...

Được biết, bé gái tên Gia Hân, tên ở nhà là Gạo, hiện đang sống ở Long Khánh (Đồng Nai). Hiện bé Gạo được hơn 7 tháng tuổi, nặng khoảng 13 kg. Thường ngày mẹ rất hay đắp mặt dưa leo cho Gạo để da không bị khô. Đúng là con gái điệu từ bé nên Gạo rất hợp tác với mẹ, cứ nằm im hưởng thụ spa tại gia.  

Có lẽ vì thấy bé gái quá đáng yêu nên nhiều mẹ bỉm sữa cũng rủ nhau cùng thử đắp mặt nạ cho bé cưng nhà mình, biết đâu lại có nhiều khoảnh khắc đáng yêu như bé Gạo vậy đó.

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