Đang dâm ô bé gái hàng xóm 9 tuổi bị bố nạn nhân phát hiện, 'yêu râu xanh' vội trốn xuống gầm giường

Xã hội 10/04/2020 15:08

Sau khi nhận được tin bé gái bị dâm ô, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Được biết gã "yêu râu xanh" là hàng xóm của nạn nhân.

Mới đây, công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bé gái 9 tuổi nghi bị xâm hại tình dục. Theo đó, bé gái bị dâm ô được xác định là em N.T.K.N (sinh năm 2011, trú xã Đô Lương).

Theo thông tin trên Zing, vào khoảng 14 giờ ngày 9/4, đối tượng N.Đ.H (sinh năm 1977, trú xã Đô Lương) đã sang nhà bé N. chơi. Không thấy người lớn ở nhà, gã đã thực hiện hành vi dâm ô bé gái. Sau đó bố nạn nhân bất ngờ về nhà và phát hiện hành vi của H.

be gai bi dam o 1
Người thân phát hiện bé gái bị dâm ô nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng - Ảnh: Internet

Thấy bố của nạn nhân về, H. dừng hành vi và trốn xuống gầm giường. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. 

Được biết, đối tượng là người thích chơi bời, không chí thú làm ăn và hay trộm cắp vặt của người dân địa phương. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bé gái bị hàng xóm 60 tuổi xâm hại

Vào chiều 15/3, chị H.T.N (35 tuổi, ngụ xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vừa đi làm về thì con trai thứ 2 hoảng hốt báo tin em gái bị ông Nguyễn Văn Nam (60 tuổi, trú tại xã Thạch Xuân) đưa về nhà riêng rồi đóng cửa lại nên chạy đi tìm con.

be gai bi dam o 2
Cụ ông 60 tuổi bị phát hiện xâm hại bé gái hàng xóm - Ảnh: Internet

Khi đến nơi, nhìn thấy cửa nhà ông Nam bị khóa, chị N. phá cửa xông vào. Lúc vào bên trong, chị N. phát hiện con gái đang ở đây nhưng không mặc quần. Sợ con gái đã bị ông Nam xâm hại, chị N. đã viết đơn tố cáo gửi lên cơ quan công an. Ngay trong đêm, công an đã triệu tập ông Nam lên lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, ông Nam đã thừa nhận hành vi dâm ô bé gái.

Lời khai của nhóm thiếu niên hiếp dâm tập thể thiếu nữ 15 tuổi: Bàn bạc mua BCS từ trưa, định "ra tay" với 1 người khác

Lời khai của nhóm thiếu niên hiếp dâm tập thể thiếu nữ 15 tuổi: Bàn bạc mua BCS từ trưa, định "ra tay" với 1 người khác

Các đối tượng khai nhận trưa hôm đó đã bàn bạc, mua bao cao su và có ý định sẽ thực hiện hành vi với một người khác. Tuy nhiên, do người này không chịu đi chơi cùng nên cả nhóm đã chuyển sang cưỡng hiếp nạn nhân L.

Xem thêm
Từ khóa:   dâm ô bé gái Thái Bình hiếp dâm bé gái

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản