Sau khi nhận được tin bé gái bị dâm ô, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Được biết gã "yêu râu xanh" là hàng xóm của nạn nhân.

Mới đây, công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc bé gái 9 tuổi nghi bị xâm hại tình dục. Theo đó, bé gái bị dâm ô được xác định là em N.T.K.N (sinh năm 2011, trú xã Đô Lương).

Theo thông tin trên Zing, vào khoảng 14 giờ ngày 9/4, đối tượng N.Đ.H (sinh năm 1977, trú xã Đô Lương) đã sang nhà bé N. chơi. Không thấy người lớn ở nhà, gã đã thực hiện hành vi dâm ô bé gái. Sau đó bố nạn nhân bất ngờ về nhà và phát hiện hành vi của H.

Người thân phát hiện bé gái bị dâm ô nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng - Ảnh: Internet

Thấy bố của nạn nhân về, H. dừng hành vi và trốn xuống gầm giường. Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Được biết, đối tượng là người thích chơi bời, không chí thú làm ăn và hay trộm cắp vặt của người dân địa phương. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bé gái bị hàng xóm 60 tuổi xâm hại

Vào chiều 15/3, chị H.T.N (35 tuổi, ngụ xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vừa đi làm về thì con trai thứ 2 hoảng hốt báo tin em gái bị ông Nguyễn Văn Nam (60 tuổi, trú tại xã Thạch Xuân) đưa về nhà riêng rồi đóng cửa lại nên chạy đi tìm con.

Cụ ông 60 tuổi bị phát hiện xâm hại bé gái hàng xóm - Ảnh: Internet

Khi đến nơi, nhìn thấy cửa nhà ông Nam bị khóa, chị N. phá cửa xông vào. Lúc vào bên trong, chị N. phát hiện con gái đang ở đây nhưng không mặc quần. Sợ con gái đã bị ông Nam xâm hại, chị N. đã viết đơn tố cáo gửi lên cơ quan công an. Ngay trong đêm, công an đã triệu tập ông Nam lên lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, ông Nam đã thừa nhận hành vi dâm ô bé gái.

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