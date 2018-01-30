Theo thông tin được anh N.M.L. chia sẻ trên trang cá nhân, sau khi tông con của anh thì người tài xế trong đoạn clip trên bỏ chạy. Người dân xung quanh phải đuổi theo một đoạn dài mới bắt được. Tại hiện trường, anh ta còn thản nhiên nói: “Mạng thằng nhóc đó đụng chết đền 20 triệu chứ nhiêu”.

Sau khi gây tai nạn, người tài xế bỏ chạy khỏi hiện trường. "Lúc đó mình kêu với tới nhưng anh ta không dừng lại, ấn ga chạy luôn, hên là nó tông mình bánh xe sau của nó bị bể, không chạy được nhanh, ngoài ra còn có thêm 1 người bị nữa nhưng nhẹ hơn mình nhiều".

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, anh L. kể: "Gia đình mình đang đứng chờ đèn đỏ, thì chiếc xe bán tải nó quẹo cua không hiểu sao đã đụng trúng rồi, bà con nói là đụng xe, thấy nó dừng lại chừng 10 giây xong nó ấn ga chạy tới luôn, may sao mình đẩy vợ con xuống xe kịp, không là 2 mạng người rồi".

Dù thái độ tài xế vô cùng hống hách nhưng anh L. chọn cách hòa giải vì muốn có một cái Tết yên ổn: "Tài xế thì không có xin lỗi 1 câu nào. Anh ta xuống xe, mùi rượu nồng nặc với lời thách thức là gọi công an tới. Anh ta nói anh ta không sợ ai hết, đụng chết thằng nhóc đó đền 20 triệu chứ nhiêu. Mình nghĩ Tết đến rồi, không ai muốn làm khó dễ, với lại mình sợ làm lớn chuyện thì mình thiệt thòi, việc làm, rồi xe cộ nữa. Nhân viên mà làm gì có tiền theo đuổi nếu có kiện tụng, thôi kệ hòa giải, con mình, vợ mình không sao là tốt rồi".

Cách hành xử của tài xế không chỉ khiến anh L. bức xúc mà những người xung quanh cũng vô cùng phẫn nộ. Được biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 28/1 vừa qua tại phường Tân Định, quận 1, TP.HCM.

Chỉ sau vài giờ được chia sẻ, đoạn clip nhận được hơn 1 triệu lượt xem, 9 nghìn bình luận.

“Là con người chẳng hiểu sao lại có thể phát ngôn như vậy. Mạng người mà kêu trị giá 20 triệu làm như mua heo ngoài chợ”, A.T bức xúc.

“Chẳng biết được bao nhiêu tiền mà coi thường tính mạng con người quá. Anh này còn bình tĩnh chứ gặp tôi thì chẳng xong đâu”, T.D nói.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Sau đó không lâu, anh L. đã lên tiếng cám ơn cộng đồng mạng và mong mọi người bỏ qua sự việc vì dù sao người đàn ông kia cũng say rượu. Gia đình anh cũng bình an nên không muốn làm lớn chuyện.