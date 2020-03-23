Đám hỏi kỳ lạ mùa Covid-19: Hai nhân vật chính ngồi xem qua màn hình, mọi chuyện đều do gia đình lo liệu

Vì dịch Covid-19, cặp đôi đành vắng mặt trong lễ ăn hỏi của chính mình. Thay vào đó, cả hai đành theo dõi qua video call.
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Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đã có không ít đám cưới, đám hỏi phải dời ngày để tránh gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao với câu chuyện đám hỏi kỳ lạ của một cặp đôi trẻ.
Theo chia sẻ của cô dâu H.N trên một diễn đàn, trong khi cả nhà đang tổ chức đám hỏi thì cả cô dâu và chú rể đều đang ở Nhật Bản. Cụ thể, cô dâu viết: “Đám hỏi online có thật thời Corona. Ở nhà đang tổ chức đám hỏi cho mình thì mình vẫn đang lạc trôi bên Nhật không về được. Hỏi có ai bất hạnh hơn không khi đám hỏi của bản thân không thể tham dự được.
Cũng vì bệnh nhân số 17 'lật kèo' ngay phút cuối làm tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp, làm mình hủy vé, không về được. Vì lịch đã lên hết rồi nên đành phải tổ chức, mỗi tội là không gộp đám cưới với đám hỏi nữa. Chỉ làm đám hỏi thôi. Nhưng mình đã đủ thấy bất hạnh rồi, buồn quá!”.
Theo thông tin cô dâu H.N chia sẻ trên Tổ quốc, vì tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp nên cô và chồng đều phải hủy hết vé máy bay. Mặc dù 2 nhân vật chính không thể về kịp nhưng gia đình hai bên vẫn quyết định tiến hành đám hỏi đúng vào ngày 21/3 vừa qua vì đã lên lịch sẵn từ trước. Về phần đám cưới, đôi vợ chồng trẻ sẽ tổ chức khi dịch Covid-19 bị đẩy lùi.
Được biết hiện tại H.N. và chồng sắp cưới đã dọn về sống chung tại Nhật Bản. Khi trở về làm đám cưới, cặp đôi sẽ đi đăng ký kết hôn. Đông đảo cư dân mạng đã gửi lời an ủi, chúc phúc đến cặp vợ chồng trẻ.