Đám hỏi kỳ lạ mùa Covid-19: Hai nhân vật chính ngồi xem qua màn hình, mọi chuyện đều do gia đình lo liệu

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đã có không ít đám cưới, đám hỏi phải dời ngày để tránh gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao với câu chuyện đám hỏi kỳ lạ của một cặp đôi trẻ.

Theo chia sẻ của cô dâu H.N trên một diễn đàn, trong khi cả nhà đang tổ chức đám hỏi thì cả cô dâu và chú rể đều đang ở Nhật Bản. Cụ thể, cô dâu viết: “Đám hỏi online có thật thời Corona. Ở nhà đang tổ chức đám hỏi cho mình thì mình vẫn đang lạc trôi bên Nhật không về được. Hỏi có ai bất hạnh hơn không khi đám hỏi của bản thân không thể tham dự được.