Đã có thông báo kỷ luật nữ sinh lớp 12 xưng “mày-tao” với thầy giáo: cho thôi học 1 tuần, xếp hạnh kiểm yếu

Xã hội 19/10/2022 17:23

Nữ sinh lớp 12 tranh cãi, xưng hô "mày - tao" với thầy giáo ở trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa bị tạm dừng học 1 tuần, xếp hạnh kiểm yếu

Theo Báo Người Lao Động, sáng 19/10 ông Võ Hoàn Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, cho biết Trường THPT Nguyễn Chí Thanh vừa có báo cáo gửi sở về việc xử lý kỷ luật học sinh vô lễ với thầy giáo vừa qua.

Đã có thông báo kỷ luật nữ sinh lớp 12 xưng “mày-tao” với thầy giáo: cho thôi học 1 tuần, xếp hạnh kiểm yếu - Ảnh 1
Vụ việc nữ sinh văng tục với thầy giáo đã có thông báo kỷ luật. Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo báo cáo, ngày 13-10, nữ sinh L.T.T.Th, lớp 12 có lời lẽ trêu ghẹo thầy giáo C.V.T - giáo viên môn Vật lý. Khi vào lớp của em Th., thầy T. có đến nhéo tai em học sinh này, sau đó vụ việc diễn ra như clip đã lan truyền trên mạng xã hội. Nữ sinh này xưng “mày, tao” với thầy giáo, em này còn “văng tục” với giáo viên.

Chiều 18-10, hội đồng kỷ luật học sinh của trường đã tổ chức họp, bỏ phiếu kín. 100% số phiếu đồng ý hình thức kỷ luật đối với nữ sinh L.T.T.Th là yêu cầu em Th. tạm dừng học ở trường 1 tuần, xếp hạnh kiểm yếu học kỳ 1. Đối với thầy T., trường cũng đã tổ chức họp kiểm điểm, nhắc nhở trước hội đồng nhà trường.

Đã có thông báo kỷ luật nữ sinh lớp 12 xưng “mày-tao” với thầy giáo: cho thôi học 1 tuần, xếp hạnh kiểm yếu - Ảnh 2
Trường THPT Nguyễn Chí Thanh - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó theo báo Dân Việt, ngày 18/10, nguồn tin từ lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Chí Thanh cho biết, qua bản tường trình của nữ sinh, buổi làm việc giữa hội đồng kỷ luật với giáo viên, phụ huynh và học sinh xác định hành vi của em này do mâu thuẫn với thầy giáo.

Phía gia đình cũng nhận ra lỗi sai của con em mình; dự kiến cả lớp và em nữ sinh này sẽ tổ chức đến nhà thầy T. (người thầy trong clip) để thăm hỏi và xin lỗi. Thầy T. khi lên lớp sẽ phải giải thích cho học trò, thông cảm đôi bên để tiếp tục việc học.

Về vấn đề học sinh văng tục với giáo viên, ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết sự việc cần xử lý nghiêm để có tính răn đe nhưng cũng ở mức độ để học sinh biết lỗi, nhìn nhận cái sai và tiếp tục học tập, không đẩy sự việc đến ngõ cụt.

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