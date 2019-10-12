Cuộc sống hiện tại của bé gái từng gây bão MXH: Sau nửa năm vẫn nằm vỉa hè, nhiều người hứa giúp đỡ nhưng mất dạng

Xã hội 12/10/2019 15:34

Không ít người ngỡ ngàng khi nhận ra bé gái ngủ trên vỉa hè Hà Nội chính là cô bé phối đồ cực chất từng gây bão mạng xã hội cách đây nửa năm.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh bé gái ngủ trên vỉa hè giữa dòng người nô nức mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Sau đó, nhiều cư dân mạng nhận ra đó chính là cô bé Nguyễn Hoàng Anh (6 tuổi) từng là chủ đề nóng trên mạng xã hội nhờ cách phối đồ cũ cực thời trang cách đây nửa năm.

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Sau nửa năm trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, cô bé vẫn phải nằm lề đường - Ảnh: Internet

Không ít người tỏ ra ngạc nhiên vì ngỡ rằng sau khi được nhiều người biết đến, gia đình em sẽ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, có cuộc sống sung túc hơn. Thế nhưng sau nửa năm, cuộc sống của cô bé chẳng thay đổi là mấy.

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Thanh (45 tuổi, mẹ của bé Hoàng Anh) trên Zing, từ đó đến nay cuộc sống của 5 mẹ con chị không có nhiều thay đổi. Dù bé Hoàng Anh được đi học nhưng tương lai cũng chẳng mấy tươi sáng.

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Từng có rất nhiều người hứa sẽ giúp đỡ hoàn cảnh của bé nhưng sau đó lại không thấy quay lại - Ảnh: Zing

Chị Thanh cũng cho biết thêm, từng có vài người đến ngỏ ý muốn giúp nhưng sau đó không thấy quay lại. Ngoài ra, có người tìm đến mẹ con chị để cho ít tiền và chụp hình rồi thôi. 

Hiện tại mỗi ngày 5 mẹ con chị Thanh vẫn tiếp tục sống trong căn nhà nhỏ. Lũ trẻ vẫn theo người mẹ nghèo đi bán hàng rong. Khi quá mệt mỏi, chúng lại nằm ngủ vỉa hè. Hầu như sách vở, quần áo cùng đồ dùng của các con chị Thanh đều xin từ những tổ chức từ thiện, hàng xóm. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Hoàng Anh vẫn rất đam mê thời trang và thích làm mẫu. Mỗi ngày, cô bé đều tự phối đồ để đi học và đi làm với mẹ.

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Những bức ảnh của Hoàng Anh từng gây bão trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc bé Hoàng Anh nằm trên vỉa hè được một người đi đường chụp vào tối 10/10 vừa qua. Khi người dân thủ đô háo hức ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam thì cô bé nằm co ro trên vỉa hè. Ngay sau đó, bức ảnh này lại một lần nữa trở thành hình ảnh gây bão mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi.

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