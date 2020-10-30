Sau khi từ TP.HCM về Bình Định để “nói chuyện”, cụ ông 61 tuổi chém vợ chồng thông gia rồi tự thiêu dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 45 phút sáng 29/10, ông Nguyễn Trong (61 tuổi, quê xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) từ TP.HCM về quê, mang rìu đến nhà vợ chồng thông gia là ông Trần Tấn Biên (53 tuổi, ngụ thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn) và bà Bùi Thị Xuân Ân để “nói chuyện”.

Tại đây, sau một hồi cãi vã, ông Trong đã dùng rìu chém vợ chồng thông gia. Cụ thể, đối tượng đã dùng rìu chém nhiều nhát vào đầu ông Biên rồi chém liên tiếp vào người bà Ân.

Sau khi chém vợ chồng thông gia, người đàn ông đã dùng xăng tự thiêu - Ảnh: Công Lý

Sau khi gây án, ông Trong rời đi cách hiện trường khoảng 20 mét thì dùng xăng tự thiêu. Mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên đến khoảng 11 giờ 30 phút, ông Trong đã tử vong tại bệnh viện. Hôm nay (30/10), gia đình đã tổ chức mai táng cho ông Trong.

Về phần vợ chồng nạn nhân hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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