Theo thông tin mới nhất từ cơ quan chức năng, cụ bà bị con cháu bỏ rơi đã qua đời. Gia đình xin miễn chấp điếu đồng thời kiến nghị không xem xét, truy cứu nguyên nhân ngược đãi bà cụ.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo UBND xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết, trong khi các cơ quan chức năng đang phối hợp xem xét, đề xuất chính sách bảo trợ xã hội cho cụ bà bị con cháu bỏ rơi - bà Tiêu Thị An (78 tuổi) thì bà qua đời.

Theo thông tin trên Thanh Niên, đám tang của cụ bà được 3 người cháu lo liệu. Bên cạnh đó, gia đình cũng xin miễn chấp điếu đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng không xem xét, truy cứu nguyên nhân ngược đãi đối với cụ An.

Cũng theo nguồn tin trên, cụ An mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, không có tiền chi trả nên người nhà không đưa bà đến bệnh viện. Khi cụ qua đời, các con cũng không có điều kiện để đưa thi hài về quê để an táng.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào ngày 16/6, cụ bà Tiêu Thị An bị con dâu và cháu nội chở về căn nhà cũ bỏ hoang của bà trước đây để sống một mình. Được biết, chồng cụ chết cách đây 10 năm, bà có 4 người con trai nhưng người con đầu chết cách đây hơn 1 năm. Người con thứ 3 đang ở Bạc Liêu, hiện đang mắc bệnh ung thư. Người con thứ tư cũng ở Bạc Liêu, trước đây là người trực tiếp nuôi cụ An nhưng trước Tết vừa rồi, người này chuyển lên TP.HCM đi làm thuê nên đưa cụ An đến cho người chị dâu thứ 2 nuôi. Còn người con út hiện nay không liên lạc được.

