Công an Thái Bình điều tra nghi án bà nội đầu độc cháu bị bại não vì không muốn nuôi

Xã hội 04/08/2020 15:43

Người dân Thái Bình xôn xao trước nghi án bà nội đầu độc cháu bị bại não vì không muốn nuôi. Hiện người bà đang bị công an tạm giữ để điều tra.

Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin bà nội đầu độc cháuThái Bình thu hút sự quan tâm của nhiều người. Ông Bùi Trung Hiếu - chủ tịch phường Tân Bình, TP. Thái Bình cho biết cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969, trú trên địa bàn) để điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin trên Pháp Luật và Bạn Đọc, vợ chồng con trai bà Lệ có một đứa con 7 tháng tuổi. Cháu bé sinh thiếu tháng, phải nằm lồng ấp, sức khỏe yếu. Sau thời gian sinh sống trên Hà Nội, cặp vợ chồng phát hiện cháu bé bị bại não nên đưa về quê cho bà nội chăm sóc.

Mới đây, thấy con sức khỏe yếu, bố mẹ cháu bé đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương khám thì phát hiện bất thường nên báo công an.

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Nghi án bà nội đầu độc cháu bị bại não gây xôn xao MXH - Ảnh: FB

"Cụ thể là chất gì thì phải cơ quan điều tra, tuy nhiên có hiện tượng đầu độc. Cháu bé hiện đã qua cơn nguy kịch", ông Hiếu nói.

Được biết, bà Lệ là lãnh đạo một khoa ở Bệnh viện huyện Vũ Thư, có phòng khám tại thành phố Thái Bình. Bình thường người phụ nữ này sống khép kín, ít giao tiếp.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an TP. Thái Bình điều tra làm rõ. 

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