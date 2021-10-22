Công an lên tiếng làm rõ thông tin 'nhân viên y tế đến test Covid-19 xong cả nhà mê man, mất sạch' đang gây xôn xao MXH

Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc 3 người giả mạo nhân viên y tế đến 1 nhà người dân chuốc thuốc mê và trộm sạch tài sản, Công an các quận đã lên tiếng.

Trao đổi với báo Người Lao động, ngày 22/10, đại diện Công an các quận 1,3,10 và Tân Bình (TP.HCM) - nơi có con đường Cách Mạng Tháng 8 đi qua, khẳng định trên địa bàn không xảy ra vụ việc 3 đối tượng giả mạo là nhân viên y tế đến nhà dân lấy mẫu xét nghiệm rồi chuốc thuốc mê, lấy trộm tài sản.

Đại diện công an các quận cũng cho biết, chưa nhận được trình báo của nạn nhân hay ghi nhận 1 vụ gây mê, trộm tài sản nào trên địa bàn thời gian gần đây.

Thông tin về vụ chuốc thuốc mê lấy trộm tài sản đang lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Người Lao động

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về nhóm người mặc đồ bảo hộ của nhân viên y tế đến nhà người dân để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 rồi chuốc thuốc mê, lấy trộm tài sản gây hoang mang dư luận. Người đăng tải thông tin này cho biết vụ việc xảy ra tại 1 nhà dân trên đường Cách Mạng Tháng 8 ở TP.HCM.

Cụ thể, người sử dụng Nickname có tên V.T.H.P viết: "Tối qua có 3 người mặc đồ bảo hộ xuống nhà của người bạn nói là test nhanh do công ty của người chị của bạn có người dương tính với Covid-19. Đáng nói, thông tin về người dương tính Covid-19 đều chính xác nên chủ nhà đã cho 3 người này vào nhà để "ngoáy mũi". Kết quả là những người này đều bị mê man. Riêng camera tại đây cũng không xác định được các đối tượng vì bọn chúng mặc đồ bảo hộ. Toàn bộ tài sản đều bị mất sạch. Vụ việc đã được chủ nhà trình báo công an. Một hình thức lừa để trộm đồ ở Sài Gòn".

Bộ Y tế chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em: Độ tuổi nào được tiêm đầu tiên? Bộ Y tế cho biết Bộ đã lên kế hoạch triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi. Chậm nhất ngày 15/10, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn tiêm vắc xin cho nhóm tuổi này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-an-len-tieng-lam-ro-thong-tin-nhan-vien-y-te-den-test-covid-19-xong-ca-nha-me-man-mat-sach-dang-gay-xon-xao-mxh-432521.html