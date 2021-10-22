Công an lên tiếng làm rõ thông tin 'nhân viên y tế đến test Covid-19 xong cả nhà mê man, mất sạch' đang gây xôn xao MXH

Xã hội 22/10/2021 15:14

Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc 3 người giả mạo nhân viên y tế đến 1 nhà người dân chuốc thuốc mê và trộm sạch tài sản, Công an các quận đã lên tiếng.

Trao đổi với báo Người Lao động, ngày 22/10, đại diện Công an các quận 1,3,10 và Tân Bình (TP.HCM) - nơi có con đường Cách Mạng Tháng 8 đi qua, khẳng định trên địa bàn không xảy ra vụ việc 3 đối tượng giả mạo là nhân viên y tế đến nhà dân lấy mẫu xét nghiệm rồi chuốc thuốc mê, lấy trộm tài sản

Đại diện công an các quận cũng cho biết, chưa nhận được trình báo của nạn nhân hay ghi nhận 1 vụ gây mê, trộm tài sản nào trên địa bàn thời gian gần đây. 

nhan vien
Thông tin về vụ chuốc thuốc mê lấy trộm tài sản đang lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Người Lao động

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về nhóm người mặc đồ bảo hộ của nhân viên y tế đến nhà người dân để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 rồi chuốc thuốc mê, lấy trộm tài sản gây hoang mang dư luận. Người đăng tải thông tin này cho biết vụ việc xảy ra tại 1 nhà dân trên đường Cách Mạng Tháng 8 ở TP.HCM. 

Cụ thể, người sử dụng Nickname có tên V.T.H.P viết: "Tối qua có 3 người mặc đồ bảo hộ xuống nhà của người bạn nói là test nhanh do công ty của người chị của bạn có người dương tính với Covid-19. Đáng nói, thông tin về người dương tính Covid-19 đều chính xác nên chủ nhà đã cho 3 người này vào nhà để "ngoáy mũi". Kết quả là những người này đều bị mê man. Riêng camera tại đây cũng không xác định được các đối tượng vì bọn chúng mặc đồ bảo hộ. Toàn bộ tài sản đều bị mất sạch. Vụ việc đã được chủ nhà trình báo công an. Một hình thức lừa để trộm đồ ở Sài Gòn". 

Bộ Y tế chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em: Độ tuổi nào được tiêm đầu tiên?

Bộ Y tế chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em: Độ tuổi nào được tiêm đầu tiên?

Bộ Y tế cho biết Bộ đã lên kế hoạch triển khai tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi. Chậm nhất ngày 15/10, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn tiêm vắc xin cho nhóm tuổi này.

Xem thêm
Từ khóa:   thông tin nhân viên y tế chuốc thuốc mê chuốc thuốc mê trộm tài sản nhân viên y tế trộm tài sản

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 53 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 11 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số