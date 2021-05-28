Sau vụ nữ diễn viên "Về nhà đi con" bị lộ clip nóng khiến dư luận xôn xao, mới đây, công an TP Hà Nội đã vào cuộc xác minh.

Theo Tuổi Trẻ, chiều 28/5, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh vụ nữ diễn viên V.T.A.T. (23 tuổi, trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy) bị lộ clip nóng.

Liên quan đến thông tin cho rằng đoạn clip nhạy cảm của nữ diễn viên "Về nhà đi con" bị phát tán sau khi công an phường thu giữ điện thoại kèm mật khẩu điện thoại, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết thông tin này đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Song song đó, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) cho biết, đơn vị này cũng đang phối hợp với Công an Hà Nội điều tra vụ việc trên và truy nguồn phát tán clip nhạy cảm.

Nữ diễn viên suy sụp vì bị lộ clip nóng

Được biết, 2 ngày nay, mạng xã hội đang xôn xao "xin link", "truyền tay" một clip dài khoảng 8 phút ghi lại cảnh nóng của nữ diễn viên phim "Về nhà đi con". Sự việc khiến nữ diễn viên suy sụp. Cô chia sẻ với báo giới từng có ý định tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-an-ha-noi-vao-cuoc-xac-minh-nguon-phat-tan-clip-8-phut-cua-nu-dien-vien-ve-nha-di-con-406847.html