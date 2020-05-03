Con trai thắc mắc ấp trứng gà cả đêm mà không nở, mẹ khóc ròng với cảnh tượng trước mắt

Có lẽ muốn chơi với gà con nên cậu bé ấp trứng gà trong chăn cả đêm. Sáng hôm sau, cảnh tượng trước mắt khiến bà mẹ trẻ khóc dở mếu dở.

Mới đây, một bà mẹ chia sẻ hình ảnh con trai ấp trứng gà lên mạng xã hội. Trò nghịch ngợm của cậu bé khiến dân tình dở khóc dở cười.

"Sáng dậy, thấy hắn im im rồi hắn nhẹ nhàng bảo: 'Mẹ ơi, sao trứng gà con ấp cả đêm rồi mà đến sáng nó vẫn không nở con?'. Nói xong nó khóc. Tôi chỉ biết khóc cùng nó luôn chứ chăn chiếu này giặt làm sao bây giờ!", dòng chia sẻ đi kèm bức ảnh.

Bé trai muốn nuôi gà nên tự ấp trứng - Ảnh: FB

Trứng vỡ khiến chăn nệm đều bị bẩn - Ảnh: FB

Vẻ mặt ngây thơ vô số tội của bé trai khiến bà mẹ dở khóc dở cười - Ảnh: FB

Người mẹ đăng ảnh con trai ngồi bên "bãi chiến trường" với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Có lẽ vì muốn chơi với gà nên cậu bé im lặng mang khá nhiều trứng ủ vào chăn định ấp. Chẳng ngờ gà thì không có, trứng lại bị vỡ làm chăn chiếu bẩn hết cả.

Có lẽ ai lâm vào hoàn cảnh này chắc cũng khóc dở mếu dở giống như bà mẹ trẻ. Hiện cô vẫn chưa biết nên giải quyết tình cảnh trước mắt như thế nào bởi trứng khá tanh, dù có giặt chăn đi thì vẫn rất khó khử mùi.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận, chia sẻ: "Gặp mình chắc khóc thiệt quá"; "Mùi tanh của trứng sống thì đáng sợ thôi rồi"; "Ôi cậu bé nghịch ngợm quá, qua chuyện này bố mẹ hãy bảo ban lại bé chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm"...

Nhờ ông ngoại trông hai cháu sinh đôi, lát sau mẹ trẻ cười ngặt nghẽo với cảnh tượng trước mắt Nhiều dân mạng dự đoán có lẽ ông ngoại đã ngủ trước, còn hai cháu sinh đôi sau khi 'lăn lê bò toài' mệt quá nên đã leo lên người ông ngủ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-thac-mac-ap-trung-ga-ca-dem-ma-khong-no-me-khoc-rong-voi-canh-tuong-truoc-mat-357901.html