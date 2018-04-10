“Nơi em sinh ra toàn nắng gió, hàng năm phải gánh chịu biết bao thiên tai bão tố. Cuộc sống lam lũ, người dân đã phải gồng mình trước sự khắc nghiệt của mẹ thiên nhiên. Gia đình em cũng không tránh khỏi.

“Xin giúp đưa em gái tôi về, cô em gái bé nhỏ bị đột quỵ sau 4 năm cố gắng đến kiệt sức tại Nhật”, lời cầu cứu của gia đình cô gái tên Phạm Thị Hòa (sinh năm 1995 trú tại thôn Tú Loan, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) gây xôn xao mạng xã hội suốt nhiều giờ qua.

Miền Trung quê em khổ như thế đấy, nơi ông bà gọi là ‘chó ăn đá, gà ăn sỏi’ thì không thể làm giàu đi nước ngoài và làm ăn xa để kiếm tiền là hy vọng duy nhất. Gia đình quyết định cầm cố vay mượn cho em đi du học Nhật, mong sao có cơ hội cho con mình đổi đời, mong cho em có một cuộc sống tốt và tương lai tươi sáng hơn.

Mẹ em ở nhà nuôi dạy 5 đứa con ăn học, cha thì bôn ba khắp mọi miền buôn bán đủ thứ. Gần 30 năm xứ người, khi đã mang trong mình nhiều bệnh tật thì cha của em cũng dành được chút vốn. Một phần xây cho 6 mẹ con căn nhà để chống bão lũ, một phần làm kinh doanh vì sức khỏe yếu không thể tiếp tục đi xa.

Rồi 2 năm trở lại đây, người dân miền Trung lại gánh chịu biết bao thiên tai nặng nề, chưa nói đến ô nhiễm vùng biển miền Trung do sự cố Formosa, khiến người dân dường như kiệt quệ, nghèo lại nghèo thêm. Do đó mà tình hình kinh doanh vật liệu xây dựng của gia đình em cũng đi xuống, cha của em lại phải vay mượn và chuyển qua kinh doanh dịch vụ xe du lịch 16 chỗ và đây cũng nguồn thu nhập chính của gia đình hiện nay.

Hòa là con gái lớn trong gia đình 6 chị em. Để có tiền cho con gái du học, cha mẹ Hòa đã mượn nợ khắp nơi, đến nay vẫn chưa trả hết - Ảnh: Gia đình cung cấp

Biết mình là chị cả, là hy vọng của cả gia đình, là tấm gương của em út noi theo. Khi mà cha già là trụ cột chính trong gia đình, cùng một lúc phải nuôi 5 anh chị em ăn học (sau Hòa còn em trai sinh 1997, một em gái sinh năm 2009, một em trai sinh 2002 và em gái út sinh năm 2014), vừa phải kiếm tiền trả số tiền mà gia đình đã cầm cố và vay mượn cho em đi và số tiền gia đình làm ăn thua lỗ và vay mượn để chuyển đổi, nợ lại thêm nợ…

Sau khoảng thời gian gần 4 năm vất vả, cuối cùng em cũng ra trường và tìm cho mình một công việc. Nhưng em vẫn còn đó gánh nặng gia đình, cha mẹ ngày càng lớn tuổi, sức khỏe yếu đi, bệnh ngày nhiều và nặng hơn. Đứa em trai đang học đại học, cô em gái kế chuẩn bị thi cuối cấp 3, mẹ thì nội trợ chăm 2 em nhỏ không kiếm thêm được thu nhập, nợ thì càng để lâu lãi mẹ sinh lãi con… Tất cả gánh nặng đặt lên vai em và cha già.

Rồi em tôi đã làm việc liên tục, sáng tối, ngày qua ngày, năm qua năm để rồi đến hôm nay áp lực công việc khiến sức khỏe yếu đi và kiệt sức gây nên đột quỵ - chết lâm sàng và dẫn đến tử vong.

Để rồi ngay lúc này, em vẫn nằm một mình cô đơn lạnh lẽo ở đồn công an, cha của em thì vẫn chờ thủ tục và giấy bảo lãnh của công ty để bay. Mẹ em ngất rồi lại tỉnh, tỉnh lại ngất… Vẫn không tin là con mình đã chết. Em út đứa nào cũng mất phương hướng khi người chị là ‘kim chỉ nam duy nhất’ đã không lời căn dặn mà ra đi. Người thân đau xót, bạn bè thương tiếc…”

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, ông Phạm Văn Phương (sinh năm 1970, cha của Hòa) cho biết con gái ông đi du học ở Nhật được 4 năm. Hòa chỉ mới nhận vào làm ở công ty Bất động sản Seventh Land hồi đầu tháng 4. Chưa được 10 ngày thì sự việc đau lòng xảy ra.

Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 8/4, sau khi ăn uống với bạn bè, Hòa đột nhiên nôn mửa, ngất xỉu rồi tử vong sau đó không lâu. Theo lời kể của người thân, vì áp lực công việc khiến cô gái trẻ bị kiệt sức dẫn đến đột quỵ, chết lâm sàng rồi tử vong.

Được biết, ông Phương có tổng cộng 5 người con, Hòa là người con lớn, đứa con nhỏ nhất chỉ mới 4 tuổi, đang học mẫu giáo. Trước đây, để có tiền cho Hòa đi du học, gia đình ông đã phải vay mượn khắp nơi. Đến nay, món nợ đó vẫn chưa trả hết.

Hiện tại gia đình vẫn chưa có tiền sang Nhật để đưa Hòa về, thi thể của cô gái được gửi tạm ở một ngôi chùa bên Nhật - Ảnh: Gia đình cung cấp

Nhận được tin Hòa tử vong nơi xứ người, dù khó khăn nhưng gia đình cũng cố gắng đi vay mượn hàng xóm, anh em để có tiền lo đám ma. Hiện nay, để có thể đưa Hòa trở về quê mẹ, gia đình rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

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Mọi đóng góp xin liên hệ gia đình em Phạm Thị Hòa theo địa chỉ:

Ông Phạm Văn Phương (Cha ruột Hòa): Thôn Tú Loan, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

SĐT: 0912700522

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