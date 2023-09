Một cô giáo ở Đồng Tháp liên tục nhận những tin nhắn, cuộc gọi tự xưng là phụ huynh học sinh đe dọa sẽ giết cả nhà hoặc tạt axit nữ giáo viên khiến mọi người vô cùng lo lắng.

Mới đây, gia đình chị Lê Thúy Hằng (25 tuổi, giáo viên Trường mầm non tư thục Hoa Mai, khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười) gửi đơn trình báo lên Công an huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) về việc gia đình chị bị một số đối tượng hăm dọa tạt axit.

Từ ngày 22 - 28/5, gia đình cô Hằng nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ, tự xưng là người nhà của bà Lan (52 tuổi, bà ngoại bé B.T.G.A. học sinh của cô Hằng) hăm dọa sẽ tạt axit, giết cả gia đình cô giáo khiến ai nấy vô cùng lo lắng, bất an. Cô Hằng chặn hết số này thì số khác lại gọi đến.

Không những vậy, lãnh đạo Trường mầm non tư thục Hoa Mai cũng nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi khủng bố từ người lạ, yêu cầu không được kiến nghị xử lý vụ cô Hằng bị bà Lan hành hung vào tháng 3 vừa rồi.

Hình ảnh cô Hằng bị đánh nhập viện vào tháng 3 - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ ngày 4/3, mẹ và bà ngoại của bé B.T.G.A. học lớp mầm bất ngờ xông vào trường đánh cô Hằng ngất xỉu, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tháp Mười. Sự việc được bảo vệ nhà trường can ngăn nhưng mẹ và bà ngoại bé A. vẫn tỏ thái độ hung hăng, liên tục đánh cô Hằng.

Nguyên nhân vụ việc là do nhà trường từ chối giữ cháu A. vì bé này thường xuyên cắn, gây thương tích cho các bạn trong lớp. Trước đó, nhà trường đã trả lại nửa tháng học phí cho gia đình vì các phụ huynh có con bị bé A. cắn đã bày tỏ thái độ với nhà trường, thậm chí đòi chuyển trường.

Công an huyện Tháp Mười cho biết đã tiếp nhận thông tin vụ việc và sẽ tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

