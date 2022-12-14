Có nên mua bảo hiểm thân vỏ ô tô không?

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông. Trong năm 2022 tình hình dịch bệnh đã ổn định, nhu cầu đi lại tăng cao và lượng phương tiện ô tô xe máy tăng 15 - 20% hàng năm. Bức tranh giao thông trong năm qua khá phức tạp.

Đối với các dòng xe cao cấp, chi phí để sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng mới là rất tốn kém. Đó là lý do bạn nên cân nhắc mua bảo hiểm vật chất xe để được bảo vệ tốt nhất khi xảy ra sự cố không mong muốn.

Việc phát triển hạ tầng giao thông chưa đáp ứng lượng phương tiện tham gia giao thông. Cùng với ý thức lái xe của người dân chưa tốt dễ gây ra những vụ va chạm hay tai nạn không lường trước dẫn đến hư hỏng vật chất xe.

Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô là gì?

Loại bảo hiểm này dành riêng cho các bộ phận bên ngoài xe như: bộ đèn chiếu sáng, thân xe, gương… Khi xảy ra tai nạn dẫn đến thiệt hại vật chất xe, công ty bảo hiểm sẽ chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí sửa chữa/thay thế phụ tùng, tùy theo từng trường hợp cụ thể được quy định rõ trong Hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm thân vỏ chi trả các khoản phí sửa chữa/thay thế bộ phận mới giúp bạn tiết kiệm chi phí hiệu quả

Đây là bảo hiểm tự nguyện nên bạn có thể chọn mua hoặc không tùy theo nhu cầu của mình. Giá bảo hiểm thân vỏ ô tô sẽ tùy vào quy định của từng doanh nghiệp bảo hiểm.

Tuy nhiên, vì gói bảo này bao gồm các điều khoản mở rộng khác mà EZChoice sẽ nói rõ hơn trong phần tiếp theo, nên việc bạn chọn thêm bao nhiêu bảo hiểm "con" sẽ ảnh hưởng đến mức phí tham gia.

Các điều khoản mở rộng của bảo hiểm thân vỏ ô tô

1. Bảo hiểm mất cắp bộ phận

Các dòng xe có giá trị cao luôn nằm trong tầm ngắm của những tên trộm, và bộ phận bị mất cắp nhiều nhất mà gương chiếu hậu, đèn, logo… Khi tham gia gói bảo hiểm này, bạn sẽ được công ty bảo hiểm chi trả bồi thường với số tiền hợp lý.

2. Bảo hiểm mới thay cũ

Khi xảy ra tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, chủ phương tiện sẽ được hỗ trợ chi trả các khoản phí thay mới phụ tùng mà không áp dụng bất kỳ khoản phí khấu trừ thay mới nào.

3. Bảo hiểm thủy kích

Xe bị thủy kích (ngập lụt) là hiện tượng nước vào buồng đốt của xi lanh dẫn đến xe chết máy. Nếu không được sửa chữa kịp thời hoặc chủ xe tiếp tục nổ máy để di chuyển, động cơ sẽ bị hư hại.

Công ty bảo hiểm chi trả các khoản phí sửa chữa bộ phận xe bị hư hỏng vì thủy kích

4. Bảo hiểm sửa chữa tại garage chính hãng

Bạn có thể tùy chọn garage chính hãng (thuộc hệ thống liên kết với công ty bảo hiểm) để sửa chữa xe.

Lưu ý khi mua bảo hiểm thân vỏ ô tô

Đối với bảo hiểm mới thay cũ, bảo hiểm chỉ chi trả tối đa 02 lần mất cắp/năm. Khi xe bị ngập nước (thuỷ kích), nếu bạn tự ý nổ máy xe khiến xe hư hỏng thì bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường.

Có quá nhiều gói bảo hiểm ô tô trên thị trường với mức phí khác nhau khiến bạn phân vân không biết nên chọn gói bảo hiểm nào phù hợp? Ngoài bảo hiểm TNDS bắt buộc, đối với các loại bảo hiểm tự nguyện thì bạn nên lựa chọn dựa trên giá trị xe, dòng xe và điều kiện tài chính của mình để tối ưu quyền lợi bảo hiểm nhận được.

Thuận tiện hơn khi bạn có thể so sánh chi tiết từng gói sản phẩm bảo hiểm ô tô từ nhiều doanh nghiệp bảo hiểm uy tín như Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, PTI, MIC, VBI, SHB… trên EZChoice.

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