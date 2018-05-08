Sau khi gây “bão” mạng xã hội với đoạn clip mắng học viên là lợn, tối qua (7/5) cô N.T.K.T bất ngờ livestream giải thích nhiều thắc mắc của cộng đồng mạng trong những ngày qua.

Trong đoạn livestream, cô T. gửi lời chào và cám ơn đến những người đã mắng chửi mình suốt những ngày qua. Người này cho rằng những ai đang chửi là còn quan tâm đến mình.

Cô T. nói: “Tôi muốn diễn tả sự cảm ơn bởi vì các bạn còn chửi tôi có nghĩa là các bạn còn nhớ đến tôi. Có người ngày nào cũng gửi cho tôi hàng chục tin 'chửi' và tôi rất khâm phục. Các bạn đã chửi thì hãy cứ chửi tiếp, chứng tỏ các bạn còn quan tâm đến tôi”. Trong đoạn clip livestream dài hơn 16 phút, cô T. đã trả lời rất nhiều câu hỏi của cộng đồng mạng liên quan đến vụ việc cãi nhau với học viên trong lớp. Tại đây, cô giáo này nhận mình đã sai vì sử dụng ngôn ngữ không hợp lý trong bối cảnh đó. Cô cho rằng lúc đó bản thân mất kiểm soát nên mới không làm chủ được cảm xúc và có những lời nói như vậy.

Cô T. livestream cám ơn cộng đồng mạng đã chửi mình - Ảnh chụp màn hình T. cho rằng bản thân mình chỉ là người huấn luyện, chia sẻ kỹ năng chứ không phải cô giáo như cộng đồng mạng gọi. Cô nói: “Tự các bạn gắn cho tôi cái mác 'cô giáo' đấy chứ tôi chưa thể dám nhận cái danh dự dạy dỗ được ai. Bản thân tôi chỉ là người huấn luyện, chia sẻ những kỹ năng mà tôi có”. Ngoài ra, cô T. cũng nói về những quy định ở trung tâm của mình, đó là cam kết, thỏa thuận của hai bên. Số tiền mà trung tâm thu của học viên là dựa vào thái độ học của từng người chứ không phải phụ thu. Cô T. cũng giải thích thêm, số tiền phạt thu được sẽ thưởng cho những học viên tiến bộ hay tổ chức những buổi tiệc nhỏ, những buổi ngoại khóa cho học viên. Sự việc cô giáo và học viên chửi nhau trong lớp gây 'bão' mạng xã hội nhiều ngày qua - Ảnh: Internet Hôm qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thành lập đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra và làm việc với cô N.T.K.T. Kết quả kiểm tra cho thấy cô T. chỉ có bằng kế toán chứ không có bất kỳ bằng cấp nào về sư phạm. Ngoài ra, 3 địa điểm người này thuê để tổ chức các nhóm học là chưa đúng quy định và chưa đăng ký hoạt động.

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo đánh bầm tím học sinh lớp 1 vì trình bày bài không trôi chảy Mặc dù gia đình có học sinh bị cô giáo đánh chỉ muốn nhắc nhở để cô giáo rút kinh nghiệm nhưng nhà trường cho rằng vụ việc cần được xử lý theo đúng quy định.

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