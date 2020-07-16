Theo lời kể trong bài viết này, cô gái chỉ mới 20 tuổi, quen biết người đàn ông 28 tuổi qua game. Ban đầu, anh ta tự nhận mình là người độc thân. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, cô phát hiện người yêu của mình đã có vợ, con. Phát hiện sự thật, cô gái trẻ đã quyết tâm chia tay và khuyên anh ta nên quay về với vợ con.

Những câu chuyện về k ẻ thứ 3 luôn là chủ đề nóng trên mạng xã hội. Những người này luôn bị cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ, đặc biệt là chị em phụ nữ. Trên các diễn đàn có không ít bài viết bóc phốt những kẻ xen vào hạnh phúc gia đình của người khác với những lời lẽ chỉ trích nặng nề. Thế nhưng mới đây, bài viết của một cô gái là người thứ 3 lại được đông đảo chị em đồng cảm, an ủi.

Hôm nay thật sự em hơi sốc và buồn vì em là kẻ thứ 3 trong gia đình người khác. Em và anh ấy vô tình quen nhau qua game. Hỏi ra thì cũng gần nhau. Từ ấy em với anh ấy hay chơi game với nhau hơn, nói chuyện nhiều hơn. Em thấy anh là người cũng dễ gần, nói chuyện vui vẻ thoải mái. Rồi 1 hôm anh ấy hẹn đi uống nước dạo phố. Em và anh ấy có nói chuyện rất nhiều, rất vui và hợp nhau nữa. Theo như anh nói thì anh vẫn độc thân (28 tuổi rồi). Em thì ít hơn anh ý 8 tuổi lận. Em lại thích người trưởng thành nên cũng có cảm tình ngay từ lần gặp đầu.

Rồi sau đó có vài lần qua lại nói chuyện. Hôm ấy gia đình em có chuyện buồn, em thì bị stress đến phát điên lên rồi. Chẳng có ai. Có mỗi anh ấy nên gọi đi uống rượu để giải sầu mà nào ngờ em uống quá chén. Ngồi uống hết gần 2 chai nửa lít khi nào không hay. Em say nhưng vẫn biết, chỉ là không thể đứng dậy được thôi còn nói gì làm gì vẫn biết hết. Anh ấy có đưa em vào nhà nghỉ cho tỉnh rồi về. Anh cũng chưa có ý định gì nhưng sau khoảng hơn nửa tiếng vì cả 2 có men nên đã lỡ... nhưng anh có dùng bao đàng hoàng.

Nằm 1 lúc anh ngủ thì em bắt đầu tìm hiểu và thắc mắc vì sao cứ nhắc đến kết bạn Facebook hay Zalo cho tiện nói chuyện thì anh lại lờ đi. Em dò hỏi 1 vài người em quen ở gần nhà anh. Thì người đó cho em Facebook. Em quá sốc vì anh ấy đã có vợ và 1 đứa con gái. Vợ anh cũng xinh đẹp trẻ trung, con gái anh cũng xinh lắm. Em không tin vào mắt mình nữa vì chính em như 1 người qua đường, là kẻ chen vào hạnh phúc gia đình người khác. Anh đi cả ngày cả đêm không thấy ai gọi ngoài mẹ hỏi con có về nhà ăn cơm trưa không nên em không 1 chút nghi ngờ mà quen anh. Anh đang ngủ em gọi anh dậy em nói chuyện. Tại sao anh có vợ mà anh lừa dối tình cảm của em, nhẫn anh không đeo, em cũng đã hỏi anh rất nhiều lần về việc anh có vợ chưa. Mỗi khi hỏi anh đều im lặng không nói gì. Và lần này cũng thế. Em cứ liên tục hỏi vì sao anh đối xử với vợ anh như vậy, vì sao đối xử với em như thế? Anh vẫn im lặng vờ ngủ.

Khoảng 15 phút sau em lấy túi xách, mở cửa gọi taxi về, anh bật dậy hỏi em đi đâu đấy. Em chỉ quay lại nói ‘Anh ngủ đi rồi chút về với vợ anh’ nói xong em quay đi mà nước mắt lưng tròng. Em xuống lên xe về anh gọi điện liên tục. Em đã tắt máy và nhắn tin 'Anh không cần gọi cho em nữa' nhưng anh ấy đã chặn tin nhắn em từ đêm qua, tin nhắn không gửi được. Anh lại gọi. Em nghe máy bảo anh ấy đừng gọi cho em nữa và bỏ chặn tin nhắn ra đọc tin nhắn của em.

Cô gái nhắn tin khuyên nhân tình nên sống tốt với vợ con - Ảnh: Facebook

Em cũng đã không liên lạc với anh ngay từ giây phút đó. Em không hề muốn chen vào gia đình người khác, càng không muốn làm con giáp thứ 13. Mặc dù đã có tình cảm với anh ấy nhưng thôi. Anh ấy đã có gia đình. Trước không biết thì không có tội. Nhưng giờ biết rồi cách tốt nhất, mà đúng hơn là phải dừng lại.

Em cũng mong nếu các anh đọc được bài viết này xin hãy nghĩ đến vợ con ở nhà. Đừng vì ham của lạ mà đánh mất hạnh phúc gia đình. Làm như vậy vừa hèn hạ vừa tệ bạc!”.

Đọc hết bài viết của cô gái này mới thấy, việc các ông chồng ngoại tình không phải lúc nào lỗi cũng đến từ người thứ 3. Đôi khi, chính họ mới là nạn nhân của những gã đàn ông ham của lạ dù đã có vợ con ở nhà.

Mặc dù vẫn còn bán tín bán nghi về độ chân thực của câu chuyện này nhưng nhiều người vẫn để lại lời động viên cho cô gái. Mọi người hy vọng cô gái trẻ sẽ sớm tìm được hạnh phúc riêng của mình và không bị lừa dối như lần này nữa.