Cô gái trẻ bị Châu Việt Cường sát hại: Không thể hỏa táng, cha đẻ bặt vô âm tín trong tang lễ con gái

Xã hội 06/03/2018 17:36

Vì gia đình không hạnh phúc nên cha của H. đã bỏ đi từ lâu. Sau khi H. qua đời, dù người nhà đã lên Thái Nguyên để tìm ông về lo tang lễ cho con gái nhưng không gặp.

Như thông tin trước đó đã đưa, sáng ngày 5/3 vừa qua cô gái trẻ tên H. (sinh năm 1998, cư ngụ tại Chương Mỹ, Hà Nội) được phát hiện tử vong trong một khu chung cư ở phường Cống Vị (Ba Đình, Hà Nội).

Cô gái trẻ bị Châu Việt Cường sát hại: Không thể hỏa táng, cha đẻ bặt vô âm tín trong tang lễ con gái - Ảnh 1
Người thân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của cô gái trẻ - Ảnh: Internet

Theo kết quả điều tra ban đầu của các cơ quan chức năng, sau khi sử dụng ma túy, Châu Việt Cường bị ảo giác H. bị ma nhập nên nhét tỏi vào miệng khiến nạn nhân tắc thở dẫn đến tử vong.

Sau khi hoàn tất công cuộc khám nghiệm tại hiện trường, thi thể của H. đã được đưa về gia đình để tổ chức tang lễ. Được biết hoàn cảnh gia đình của thiếu nữ xấu số này vô cùng éo le.

Từ nhỏ, H. đã phải sống trong một gia đình không hạnh phúc. Cha bỏ 3 mẹ con H. đi Thái Nguyên lập gia đình mới. Về phần mẹ và ông bà ngoại của H. thì thường xuyên bệnh tật, mọi thu nhập của gia đình đều phụ thuộc vào việc đan lát thuê chỉ được vài chục nghìn mỗi ngày.

Cô gái trẻ bị Châu Việt Cường sát hại: Không thể hỏa táng, cha đẻ bặt vô âm tín trong tang lễ con gái - Ảnh 2
Ngôi nhà nhỏ của gia đình H. - Ảnh: Internet

Khi H. học xong lớp 12, vì gia cảnh khó khăn nên cô quyết định nghỉ học lên Hà Nội tìm công việc. Tuy nhiên, từ đó đến nay cô chưa một lần gửi tiền về cho gia đình.

Cô gái trẻ bị Châu Việt Cường sát hại: Không thể hỏa táng, cha đẻ bặt vô âm tín trong tang lễ con gái - Ảnh 3
Ban đầu, gia đình định mang thi thể của H. đi hỏa táng nhưng không thành nên đành chuyển sang chôn cất - Ảnh: Internet

Khi nghe tin H. gặp nạn, gia đình vô cùng đau đớn trước sự ra đi bất ngờ của cô gái trẻ. Nói về đứa cháu đã mất, người thân nghẹn ngào:

“Cháu tôi lên Hà Nội làm ăn nên ít khi tâm sự về chuyện bạn bè, công việc, nên chúng tôi lâu nay không hề biết về việc cháu H. có quan hệ những thành phần như người đang bị tạm giam, nếu biết chúng tôi đã khuyên bảo cắt đứt”.

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