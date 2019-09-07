Dù đang giữa phố đông người, cô gái vẫn vô tư sờ soạng người yêu. Hình ảnh này đã gây ra một cuộc tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cô gái thản nhiên sờ soạng người yêu giữa đường khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi.

Theo đó, cặp đôi đang chở nhau bằng xe máy ngoài đường, chàng trai diện chiếc áo thun có đường khoét rộng ở nách. Chuyện không có gì đáng nói nếu cô gái ngồi sau không đặt tay vào khu vực nhạy cảm nơi ngực và bụng của người yêu.

Hành động của cô gái gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Sau khi được đăng tải, bức ảnh trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Cư dân mạng cũng chia phe tranh cãi quyết liệt xung quanh vấn đề này. Một số người chỉ trích cô gái rằng hành vi phản cảm này có thể gây nguy hiểm. Bởi vì chàng trai đang lái xe, hành động của cô có thể khiến anh chàng mất tập trung, dẫn đến tai nạn. Số khác lại cho rằng đây là hành động thân mật của cặp đôi đang yêu, không có gì đáng bị lên án.

Hình ảnh gây nóng mắt nhất ngày hôm nay - Ảnh: Internet

“Thật sự thì mình thấy hành động này cũng dễ thương nhưng có phần nguy hiểm. Chẳng may chàng trai nhột quá, buông cả tay lái thì sao. Các cô gái chú ý đừng vô tư quá nhé kẻo hối hận về sau”, K.A khuyên.

“Mình thấy cũng bình thường mà, nhiều cô gái có sở thích vuốt ve người yêu như thế miễn không làm gì quá đáng là được. Hành động này cũng chẳng có gì phản cảm để mọi người lên án cả. Đừng quá khắt khe, soi mói đời tư của người khác như vậy”, một người dùng mạng xã hội bênh vực cô gái trong ảnh.

Mặc dù chưa rõ sự việc xảy ra ở đâu, hai nhân vật chính trong ảnh là ai nhưng cư dân mạng vẫn đang tranh cãi kịch liệt xung quanh vấn đề này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-cho-tay-vao-ao-ban-trai-vo-tu-so-diem-nhay-cam-giua-pho-khien-dan-mang-tranh-cai-337050.html