Cô gái cho tay vào áo bạn trai, vô tư sờ điểm 'nhạy cảm' giữa phố khiến dân mạng tranh cãi

Xã hội 07/09/2019 16:20

Dù đang giữa phố đông người, cô gái vẫn vô tư sờ soạng người yêu. Hình ảnh này đã gây ra một cuộc tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cô gái thản nhiên sờ soạng người yêu giữa đường khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi.

Theo đó, cặp đôi đang chở nhau bằng xe máy ngoài đường, chàng trai diện chiếc áo thun có đường khoét rộng ở nách. Chuyện không có gì đáng nói nếu cô gái ngồi sau không đặt tay vào khu vực nhạy cảm nơi ngực và bụng của người yêu.

so soang nguoi yeu 1
Hành động của cô gái gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Sau khi được đăng tải, bức ảnh trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Cư dân mạng cũng chia phe tranh cãi quyết liệt xung quanh vấn đề này. Một số người chỉ trích cô gái rằng hành vi phản cảm này có thể gây nguy hiểm. Bởi vì chàng trai đang lái xe, hành động của cô có thể khiến anh chàng mất tập trung, dẫn đến tai nạn. Số khác lại cho rằng đây là hành động thân mật của cặp đôi đang yêu, không có gì đáng bị lên án.

so soang nguoi yeu 2
Hình ảnh gây nóng mắt nhất ngày hôm nay - Ảnh: Internet

 “Thật sự thì mình thấy hành động này cũng dễ thương nhưng có phần nguy hiểm. Chẳng may chàng trai nhột quá, buông cả tay lái thì sao. Các cô gái chú ý đừng vô tư quá nhé kẻo hối hận về sau”, K.A khuyên.

“Mình thấy cũng bình thường mà, nhiều cô gái có sở thích vuốt ve người yêu như thế miễn không làm gì quá đáng là được. Hành động này cũng chẳng có gì phản cảm để mọi người lên án cả. Đừng quá khắt khe, soi mói đời tư của người khác như vậy”, một người dùng mạng xã hội bênh vực cô gái trong ảnh.

Mặc dù chưa rõ sự việc xảy ra ở đâu, hai nhân vật chính trong ảnh là ai nhưng cư dân mạng vẫn đang tranh cãi kịch liệt xung quanh vấn đề này.

Xuất hiện bộ ảnh nam thanh niên mặc đồ ngủ tạo dáng phản cảm bên cúc họa mi khiến dân mạng dậy sóng

Xuất hiện bộ ảnh nam thanh niên mặc đồ ngủ tạo dáng phản cảm bên cúc họa mi khiến dân mạng dậy sóng

Những bức ảnh chàng trai diện đồ ngủ mong tang và "hở bạo" khoe dáng bên cúc họa mi đang khiến dân mạng sốt rần rần.

Xem thêm
Từ khóa:   hành vi phản cảm nóng trên mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 23 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 53 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 53 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản