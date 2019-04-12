Cô gái 25 tuổi tử vong khi hút mỡ bụng ở Hà Nội: Con nhỏ mới hơn 1 tuổi

Xã hội 12/04/2019 16:08

Dù đã được các chuyên gia hàng đầu điều trị, dùng máy móc tốt nhất nhưng do tình trạng thiếu máu, phù não nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Mới đây, tại Hà Nội xảy ra vụ việc bệnh nhân nữ tử vong khi hút mỡ bụng thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người.

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/4 vừa qua, chị Đ.N.A. (SN 1994, quê Phú Thọ) đến Bệnh viện An Việt ở Hà Nội làm thẩm mỹ. Đến 19 giờ, N.A. được gây tê tuỷ sống để thực hiện thủ thuật nhưng bác sĩ chưa kịp làm gì thì bệnh nhân bị truỵ mạch, tụt huyết áp, ngừng thở.

Ê kíp lập tức cấp cứu tại chỗ và đưa bệnh nhân sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu lúc 1 giờ sáng ngày 7/4 trong tình trạng hôn mê sâu.

Qua các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thiếu máu não, phù não và cho thở máy. Đến sáng 7/4, bệnh nhân được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực để điều trị.

Dù đã được các chuyên gia hàng đầu điều trị, dùng máy móc tốt nhất nhưng do tình trạng thiếu máu nặng, phù não nặng, bệnh nhân vẫn không hồi phục. Đến 15 giờ ngày 10/4, chị N.A. trút hơi thở cuối cùng.

Cô gái 25 tuổi tử vong khi hút mỡ bụng ở Hà Nội: Con nhỏ mới hơn 1 tuổi - Ảnh 1
Nguyên nhân tử vong được cho là do biến chứng gây mê - Ảnh minh họa: Internet

Bước đầu xác định nguyên nhân tử vong là do biến chứng gây mê dẫn đến hôn mê sâu, thiếu máu não diện rộng, phù não nặng.

Trong quá trình bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, phía Bệnh viện An Việt đã cung cấp đầy đủ diễn biến vụ việc, bệnh nhân đã dùng những thuốc gì, quá trình cấp cứu ra sao, đồng thời cử bác sĩ sang phối hợp.

Sau khi bệnh nhân tử vong, phía Bệnh viện Bạch Mai đã giải thích toàn bộ diễn biến cho người nhà bệnh nhân. Hiện gia đình chị N.A. chưa có khiếu kiện gì.

Hiện Sở Y Tế đã nắm được thông tin và cử hội đồng chuyên môn họp bàn, làm rõ nguyên nhân tử vong có phải do biến chứng gây mê hay không.

Theo gia đình, chị N.A. lấy chồng ở Nhật Bản và có một con 16 tháng tuổi. Hiện chị đang sinh sống và làm việc trong lĩnh vực làm đẹp tại Nhật Bản.

Đầu tháng 4, N.A. về Việt Nam chơi và có ý định hút mỡ bụng. Ngày 6/4, chị đã tới Bệnh viện An Việt để thực hiện hút mỡ bụng, sau đó xảy ra sự việc đau lòng.

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