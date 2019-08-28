5 ngày trước khi xảy ra án mạng, cô gái tử vong trên xe ô tô còn đăng dòng trạng thái chia sẻ về chuyện tình yêu. Nhiều người cho rằng có thể M. và bạn trai xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên mới dẫn đến án mạng.

Liên quan đến vụ việc cô gái tử vong trên xe ô tô của bạn trai trong khu dân cư ở thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án. Nạn nhân là T.T.G.M (19 tuổi, ngụ thị trấn Cờ Đỏ). Theo chia sẻ của người dân khu vực xảy ra án mạng trên Tiền phong, vào khoảng 17 giờ ngày 25/8, mọi người nhìn thấy chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Innova đậu trên vỉa hè. Sau đó một nam thanh niên mở cửa xe, có biểu hiện như say rượu bước xuống.

Cô gái tử vong trên ô tô với vết cắt trên cổ - Ảnh: Zing Sau khi thấy người này sùi bọt mép thì người dân đến gần kiểm tra. Tại đây, mọi người phát hiện trên xe có một cô gái ngồi phía sau. Khi mở cửa đưa nạn nhân xuống đường, người dân phát hiện phần cổ có máu và cô gái đã tử vong. Khu vực xảy ra vụ án mạng thương tâm - Ảnh: Internet Cũng theo nguồn tin trên, M. là con út trong gia đình có hai anh em. Hồi học lớp 9, cô có quen với một thanh niên cùng ấp tên Đ.C.C (27 tuổi, người thanh niên trên xe ô tô). Tuy nhiên, vì gia đình hai bên có mối quan hệ họ hàng xa nên gia đình ngăn cấm mối quan hệ này. Sau đó không lâu, người nhà cho M. nghỉ học để học nghề và làm việc tại Đồng Nai cùng anh trai. Vào ngày xảy ra sự việc, M. nói với anh trai ra ngoài có việc nhưng khi người nhà gọi điện thì không nghe máy. Đến 18 giờ cùng ngày, gia đình nhận được tin con gái tử vong.

Trên Facebook cá nhân trước khi xảy ra vụ án mạng thương tâm 5 ngày, M. chia sẻ: “Anh còn trẻ, anh còn nhiều lựa chọn. Nhưng anh không nhớ, em còn trẻ hơn anh”. Nhiều người cho rằng có thể cô gái và bạn trai xảy ra mâu thuẫn thuẫn tình cảm nên mới dẫn đến vụ việc đau lòng. Được biết nam thanh niên C. từ nhỏ đã sống chung với bà. C. học lái xe và làm nghề lái xe dịch vụ. Hiện C. vẫn đang trong tình trạng hôn mê, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang. Tại hiện trường vụ việc, cơ quan công an thu giữ được 2 chai thuốc sâu, trong đó có một chai đã cạn cùng con dao. Vì vẫn chưa lấy được lời khai đối tượng nên cơ quan công an vẫn chưa xác định nam thanh niên này có sát hại người yêu hay không.

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