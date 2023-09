Trên Facebook cá nhân trước khi xảy ra vụ án mạng thương tâm 5 ngày, M. chia sẻ: “Anh còn trẻ, anh còn nhiều lựa chọn. Nhưng anh không nhớ, em còn trẻ hơn anh”. Nhiều người cho rằng có thể cô gái và bạn trai xảy ra mâu thuẫn thuẫn tình cảm nên mới dẫn đến vụ việc đau lòng.

Được biết nam thanh niên C. từ nhỏ đã sống chung với bà. C. học lái xe và làm nghề lái xe dịch vụ. Hiện C. vẫn đang trong tình trạng hôn mê, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang.

Tại hiện trường vụ việc, cơ quan công an thu giữ được 2 chai thuốc sâu, trong đó có một chai đã cạn cùng con dao. Vì vẫn chưa lấy được lời khai đối tượng nên cơ quan công an vẫn chưa xác định nam thanh niên này có sát hại người yêu hay không.