Có 200 triệu nên kinh doanh gì?

Xã hội 25/04/2018 22:11

Không có cách kiếm tiền nào là dễ dàng, không tốn công sức và tiền bạc mà thành công cả. Khi có trong tay một số vốn không quá lớn nhiều người thấy phân vân không biết nên làm gì. Chẳng hạn, có 200 triệu nên kinh doanh gì? Cùng Phụ Nữ và Gia Đình tìm hiểu để có lựa chọn chính xác nhé!

Trong đầu bạn đã có ý tưởng kinh doanh với số vốn khởi nghiệp là 200 triệu chưa? Để thành công bạn cần học hỏi, bỏ ra thời gian, công sức, tiền bạc.

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Để thành công với số vốn 200 triệu bạn cần đầu tư đúng chỗ - Ảnh họa: Internet

Khi có trong tay số vốn là 200 triệu, bạn cần dùng đúng chỗ. Bạn có thể kinh doanh với những hướng sau:

1. Kinh doanh cửa hàng thời trang

Gợi ý đầu tiên cho bạn khi muốn biết làm gì khi có 200 triệu? đó là kinh doanh cửa hàng thời trang.

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Kinh doanh cửa hàng thời trang không cần bỏ nhiều vốn -Ảnh: Internet

Hiện nay, đa số các cửa hàng thời trang quần áo, giày dép mọc lên rất nhiều. Tuy nhiên, nếu có cách bán hàng riêng thì cửa hàng của bạn vẫn sẽ hút khách. Do đó, điều đầu tiên bạn phải xác định là mình sẽ kinh doanh loại quần áo nào: quần áo nữ, nam hay trẻ em và thuộc dòng cao, trung hay là bình dân…

Sau khi xác định rõ đối tượng khách hàng cần nhắm đến, bạn sẽ lên kế hoạch với các khoản chi phí.

Với số vốn từ tầm 200 triệu đồng này, bạn có thể dùng nó để đầu tư cho cửa hàng với những trang thiết bị như đèn chiếu sáng, tủ kiếng, các kệ hàng... Ngoài ra, bạn sẽ dành một khoản vốn bước đầu để nhập hàng.

Sau khi đã chuẩn bị hết mọi khâu, bạn cần phải trau dồi thêm kỹ năng bán hàng và phải thực sự am hiểu thị hiếu, xu hướng thời trang của đối tượng khách hàng mà bạn đang hướng tới.

2. Đầu tư mặt bằng trung tâm thương mại

Đầu tư mặt bằng trung tâm thương mại cũng là một gợi ý cho bạn. 

Tuy rằng không rủi ro như đầu tư vàng hay chứng khoán, với số vốn 200 triệu, bạn đầu tư kênh này sẽ an toàn, tiết kiệm nhưng tiền lại sinh lời cao.

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Cần cân nhắc kỹ khi muốn đầu tư mặt bằng trung tâm thương mại -Ảnh: Internet

Các chủ đầu tư thường bán cả sàn hoặc bán diện tích lớn. Bên cạnh đó, giá cả mặt bằng thương mại thường rất cao nên thanh khoản thấp, lâu thu hồi vốn là một rào cản khi lựa chọn hình thức kinh doanh này.

Các chủ đầu tư thường chỉ bán diện tích lớn mà bạn chỉ có 200 triệu để đầu tư. Do đó, bạn cần phải suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định.

3. Đầu tư mở quán cà phê

Những năm trở lại đây, mô hình cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh ngày càng nở rộ, nhất là ở gần các trường đại học, cao đẳng tại TP HCM. Nếu bạn đang lo lắng không biết làm gì với số vốn 200 triệu bây giờ thì việc đầu tư mở quán cà phê dành cho sinh viên cũng là một lựa chọn phù hợp.

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Đầu tư mở quán cà phê nhỏ khi có vốn ít -Ảnh: Internet

Để mở quán cà phê dành cho sinh viên thì bạn nên tìm mặt bằng gần các khu đất rộng, như làng đại học chẳng hạn. Nếu tình hình kinh doanh ổn định và tăng trưởng đều thì khoảng một năm là có thể hòa vốn.

Nên chọn địa điểm thích hợp, chẳng hạn như nơi đông dân văn phòng, sinh viên... Đây là những đối tượng thích hợp với loại hình cà phê. Giá mỗi ly cà phê loại này bán ra thấp, nếu lượng khách ít thì nguy cơ thua lỗ sẽ rất cao.

Để kinh doanh được với số vốn 200 triệu không phải quá khó nếu bạn biết cách.  Để biết có 200 triệu nên làm gì? bạn nên tham khảo ý kiến của những người kinh doanh thành công đi trước. Trên hết đó là muốn thành công bạn cần phải có óc kinh doanh, sáng tạo, biết tính toán, suy nghĩ kĩ! Vậy, có 200 triệu bạn nên kinh doanh gì? Bạn đã tìm ra được câu trả lời cho mình rồi chứ!

Chúc bạn thành công nhé!

 

 

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