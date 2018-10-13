Mới đây, một trang fanpage nổi tiếng đã đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một người vợ bị chồng đánh đập bên đường trong đêm mưa gió thu hút không ít sự chú ý của cư dân mạng.

Lúc này, những người xung quanh đã tiến lại gần can ngăn hai người. Tuy nhiên, người đàn ông mặc áo trắng vẫn tiếp tục tiến lên bóp cổ, đánh vợ mình. Sau một hồi tranh cãi, anh ta lôi cô gái lên xe nhưng đối phương không bằng lòng. Cả hai lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người đàn ông mặc áo trắng đuổi theo, chặn đường một người phụ nữ được cho là vợ. Ngay khi vừa dừng xe lại, anh ta lôi mạnh cô gái rồi ném xuống đường.

Cô gái bị người đàn ông đánh ngã trên đường trong đêm mưa - Ảnh cắt từ clip

Vì không kiềm được sự tức giận, anh ta tiếp tục đè đầu vợ vào yên xe để đánh. Lúc bị hành hung, cô gái không thể chống cự nên chỉ ngồi gục bên đường khóc.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip thu hút không ít bình luận từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều vô cùng bức xúc trước hành vi vũ phu của người đàn ông này.

“Đàn ông đánh phụ nữ là hèn, thể loại ấy không làm nổi cái gì cho đời đâu. Luật nhân quả đến nhanh lắm và không ngoại trừ bất kỳ một ai cả”, M.H bình luận.

“Không cần biết là lý do như nào nhưng đi đánh người yêu, đánh vợ là không thể chấp nhận được rồi. Con gái người ta đẻ ra nuôi nấng hơn 20 năm nâng như nâng trứng mà đánh đập thế à”, A.G bức xúc.

Dù mọi người xung quanh đã tiến lên ngăn cản nhưng gã vũ phu vẫn không dừng tay - Ảnh cắt từ clip

“Xem mà đau lòng luôn, sinh con gái ra ở nhà ba mẹ cưng không la không đánh. Con gái tôi sau này yêu đương cỡ nào mà vũ phu bỏ ngay, bỏ gấp”, một bình luận của cư dân mạng.

“Chưa hiểu chuyện gì nhưng một người đàn ông khỏe mạnh mà đánh phụ nữ như thế này thì tôi không ủng hộ, chẳng đáng mặt đàn ông. Đã là đàn ông thì phải giải quyết thế nào cho mọi người xung quanh phải nể mặt mình”, D.T ý kiến.

Hiện đoạn clip trên vẫn được cư dân mạng chia sẻ, bình luận nhiệt tình.