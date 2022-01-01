Clip: NÍN THỞ CSGT 'truy đuổi tài xế container' gây tai nạn liên hoàn, làm 2 người tử vong

Xã hội 01/01/2022 05:20

"Chúng tôi phải truy đuổi trong suốt 1 giờ đồng hồ, qua nhiều tuyến quốc lộ với lộ trình hơn 25 km mới khống chế được tài xế Thâu và chiếc xe", Trung tá Vương cho biết. Vụ tai nạn do chiếc xe container "điên" này gây ra vào chiều 30/12 đã làm 2 người tử vong, 19 người bị thương.

Chơi dại ném que diêm đang cháy vào hố ga, cậu bé đã bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống đất, khiến người xem sợ hãi

Chơi dại ném que diêm đang cháy vào hố ga, cậu bé đã bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống đất, khiến người xem sợ hãi

Sự việc xảy ra tại một khu dân cư ở Thành phố Trác Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy cậu bé cúi xuống rồi đánh diêm, ném xuống hố ga. Ngay lập tức cậu bé bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống đất.

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