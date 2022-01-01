"Chúng tôi phải truy đuổi trong suốt 1 giờ đồng hồ, qua nhiều tuyến quốc lộ với lộ trình hơn 25 km mới khống chế được tài xế Thâu và chiếc xe", Trung tá Vương cho biết. Vụ tai nạn do chiếc xe container "điên" này gây ra vào chiều 30/12 đã làm 2 người tử vong, 19 người bị thương.