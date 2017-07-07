Clip: Hot girl Bella dạy con nói tiếng Anh gây bão mạng

Xã hội 07/07/2017 13:21

Sau khi “tái xuất” vào ngày 5/7 vừa qua, “hot girl quỵt tiền” Bella lại gây bão cộng đồng mạng bằng đoạn clip dạy con trai nói tiếng Anh.

Vẫn là mái tóc màu xanh “thời thượng” và style trang điểm quen thuộc, Bella vừa bế con nhỏ trên tay vừa nói tiếng Anh, giới thiệu con trai với mọi người.

Dù chỉ mới xuất hiện được vài giờ nhưng đoạn clip trên cũng đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Rất nhiều bình luận được để lại phía dưới bài viết. Hầu hết mọi người đều cảm thấy tội nghiệp cho đứa trẻ vì bị Bella lợi dụng để kiếm tiền thông qua cách thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

 

Một tài khoản facebook có tên là P.N bình luận: “Nhìn thằng bé tội quá đi mất. Mong là nó được sinh ra đủ mạnh mẽ để thích nghi với điều kiện khắc nghiệt như thế”.

“Khổ thân thằng bé. Biết là không ai sinh ra được chọn cha mẹ hay cuộc sống cho mình, nhưng nhìn thương con quá. Còn muốn tát cho con Bella một cái trời giáng cho nó tỉnh ngộ đi. Làm khổ đời con quá”, bình luận của M.L.

Clip: Hot girl Bella dạy con nói tiếng Anh gây bão mạng - Ảnh 1
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Sao cứ mang thằng nhỏ ra làm trò vậy? Sao Việt Nam mình không có luật mẹ bị như vậy lỡ chẳng may không có bố thì cho thằng bé để Nhà nước nuôi đi chứ còn hơn ở với Bella. Hết lợi dụng thằng nhỏ để kiếm tiền rồi hát hò, giờ còn giở trò điên khùng nữa. Khổ thân nó quá đi mất chứ. Ban đầu còn tội nghiệp, ngày càng nuốt không trôi. Nói thật chứ, ai bảo mình ác mồm ác miệng thì mình chịu, nhìn chỉ muốn đánh cho mấy phát. Trước đây, muốn điên muốn khùng, muốn kiếm chuyện với ai thì đó là chuyện người ta không liên quan đến mình. Nhưng giờ có con mà để thằng nhỏ như vậy thật chỉ muốn đánh cho tỉnh ra. Coi mà thấy bực bội”, T.T bức xúc.

Clip: Hot girl Bella dạy con nói tiếng Anh gây bão mạng - Ảnh 2
Bella cùng con trai xuất hiện trên phố Hà Nội vào ngày 5/7 - Ảnh: Facebook

Trước đó, vào ngày 5/7, sau gần hai tuần sinh con, hot girl Bella cùng con trai xuất hiện ở phố Quang Trung, Hà Đông (Hà Nội). Tại đây, Bella lại dùng “chiêu” cũ “em quên không mang tiền” với tài xế taxi hòng quỵt tiền lần nữa dù trước đó được mạnh thường quân tặng một số tiền khá lớn. Sau đó, cô cùng con trai đã bị tài xế lái taxi đuổi ra khỏi xe.

Vì tội nghiệp cho đứa trẻ mới sinh mà người dân xung quanh đã quyên góp cho mẹ con Bella một số tiền...

Nhiều người quan tâm bày tỏ một ước mong, hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, vì đứa con nhỏ của mình, cô nàng hot girl này sẽ có những thay đổi tích cực hơn.

Hot girl Bella bế con đỏ hỏn quỵt tiền taxi trên phố

Hot girl Bella bế con đỏ hỏn quỵt tiền taxi trên phố

Sau khi “Hot girl quỵt tiền” Bella hạ sinh con trai đầu lòng vào ngày 23/6, ai cũng nghĩ rằng cô sẽ thay đổi để lo cho đứa trẻ. Nhưng chưa đầy 2 tuần, người ta lại thấy cô xuất hiện và lại giở trò quỵt tiền trên phố.

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